Hugo Dumas Chronique

N’appelez plus mon agent

Ça me fend le cœur d’écrire ça. Vraiment, beaucoup. Parce que cette série française a été si délicieuse, si incisive et si comique. Mais l’honnêteté prime toujours : la quatrième et dernière saison d’Appelez mon agent, offerte jeudi sur l’Extra de Tou.TV, ne s’annonce pas terrible.