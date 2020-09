Premières images de la saison 4 de The Crown

Le géant du streaming Netflix vient de diffuser les premières images de la saison 4 de la série The Crown.

André Duchesne

La Presse

Une courte bande-annonce et une quinzaine de photos ont été rendues disponibles.

Cette quatrième saison porte sur la période 1979-1990 et annonce l’arrivée en scène de la princesse Diana incarnée par Emma Corrin ainsi que les princes William et Harry.

En plus d’Emma Corrin, on retrouvera Olivia Colman (la reine Elizabeth II), Gillian Anderson (Margaret Tatcher), Tobias Menzies (le prince Philip), Helena Bonham Carter (princesse Margaret), etc.

Elle prendra l’affiche le 15 novembre sur Netflix.

PHOTO DES WILLIE, FOURNIE PAR NETFLIX Sur la photo, l’arrivée au 10 Downing Street de la première ministre britannique Margaret Thatcher (Gillian Anderson) et son époux Dennis. (Stephen Boxer).

PHOTO DES WILLIE, FOURNIE PAR NETFLIX Le prince Philip (Tobias Menzies) et la reine Élisabeth II (Olivia Colman)