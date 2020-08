Plus que jamais, la rentrée télévisuelle se fait bien au-delà des chaînes câblées. Avec la multiplication des plateformes, c’est même facile de s’y perdre parmi toutes les nouveautés annoncées. Pour s’y retrouver, voici les titres les plus attendus.

Émilie Côté

La Presse

The Undoing

Hugh Grant et Nicole Kidman, qui incarnent un couple dans une série ? Notre intérêt se manifeste avant même d’avoir lu un mot du scénario, qui se résume comme suit : « Quelques semaines avant la publication de son premier livre, une thérapeute conjugale new-yorkaise voit sa vie familiale apparemment parfaite voler en éclats. » Pas en raison d’un adultère, doit-on préciser, mais d’un crime. Autre raison de s’emballer : la série The Undoing est une création de David E. Kelley (Big Little Lies, Ally McBeal), qui s’est inspiré du roman You Should Have Known, de Grace Reinhart Sachs.

Dès le 25 octobre sur Crave.

Les mecs

PHOTO FOURNIE PAR ICI RADIO-CANADA Yanic Truesdale, Christian Bégin, Alexis Martin et Normand Daneau, têtes d’affiche de la série Les mecs, sur ICI Tou.tv à l’automne

Ricardo Trogi (Horloge biologique, Les Simone) signe la réalisation de cette série, alors que Jacques Davidts (Les Parent) a écrit le scénario. On suit les remises en question et les défis générationnels de quatre cinquantenaires interprétés par Christian Bégin, Normand Daneau, Alexis Martin et Yanic Truesdale. Les mecs devait être offert en juin sur ICI Tou.tv, mais la pandémie en a décidé autrement. Si la série a le même humour réaliste que Les Parent, nous devrions autant rire des défauts que des qualités des quatre hommes. La date de mise en ligne reste à déterminer, mais Radio-Canada nous confirme que ce sera à l’automne.

Away

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Hilary Swank est la vedette de Away, série dramatique offerte sur Netflix dès le 4 septembre. L’actrice oscarisée deux fois (Million Dollar Baby, Boys Don’t Cry) incarne Emma Green, astronaute américaine qui doit laisser son mari (interprété par Josh Charles) et sa fille alors qu’elle part pour une mission périlleuse de trois ans sur la planète Mars. Prendre soin de sa famille tout en menant une carrière prenante, voilà un sujet qui devrait toucher bien des parents en télétravail.

Away, série dramatique, sur Netflix dès le 4 septembre.

Escouade 99

PHOTO LA PRESSE CANADIENNE Guy Jodoin, Mickaël Gouin, Widemir Normil, Mylène Mackay et Bianca Gervais, en vedette dans Escouade 99, dès le 17 septembre sur Club illico

Escouade 99 a déjà fait beaucoup jaser, car les deux actrices hispaniques de la série américaine originale (Brooklyn Nine-nine) sont interprétées par des actrices blanches (Bianca Gervais et Mylène Mackay) dans l’adaptation québécoise. On ignore si le débat est clos, mais chose certaine, la série sera offerte sur le Club illico à partir du 17 septembre. Patrick Huard signe la réalisation. On retrouve Mickaël Gouin dans le rôle principal du détective Max Lemieux, alors que Widemir Normil incarne le commandant du poste de police. Auront-ils le même succès que les agents de District 31 ? Les comparaisons s’arrêtent là puisque nous sommes dans la comédie plutôt que dans le drame.

Mulan

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Après trois sorties reportées, Disney a dû se rendre à l’évidence : Mulan ne pourra pas avoir la grande sortie en salle prévue au départ. Le géant hollywoodien a donc décidé de sortir le remake en chair et en os du film sur l’héroïne chinoise Hua Mulan sur sa nouvelle plateforme Disney +. Quand ? Le 4 septembre. Même les abonnés devront toutefois débourser 34,99 $ pour voir le film réalisé par Niki Caro avec un budget de 200 millions de dollars et qui met en vedette Liu Yifei.

American Utopia

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU FESTIVAL DE TORONTO Le long métrage documentaire American Utopia sera présenté lors de la soirée d’ouverture du Festival international du film de Toronto (TIFF) le 10 septembre, puis sera offert le 17 octobre sur Crave.

Les grands esprits se rencontrent. Spike Lee a filmé le spectacle de David Byrne American Utopia, présenté en résidence au Hudson Theatre de New York et qui appelle à l’unification, à l’optimisme et à la justice sociale. Le fondateur des Talking Heads est accompagné de 11 musiciens dans une mise en scène festive et énergique (peut-il en être autrement ?). Portée par le regard du réalisateur de Do the Right Thing, la captation d’American Utopia a une grande connotation politique. Surtout avec une sortie le 17 octobre sur Crave, tout juste avant les élections américaines.

> Regardez la bande-annonce

Patrick Senécal présente

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Patrick Senécal présente, sortie prévue pour Halloween sur Club illico

L’imaginaire fertile de l’auteur Patrick Senécal sera porté au petit écran pour la première fois. Au programme : 10 épisodes (aux histoires et aux comédiens distincts) de 30 minutes réalisés par Stéphane Lapointe (Faits divers). L’horreur, le fantastique et l’humour noir seront au rendez-vous dans cette série dont le titre se veut un (gros) clin d’œil à la série américaine Alfred Hitchcock Presents.

Sortie autour de l’Halloween sur Club illico.

We Are Who We Are

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Cette série réalisée par nul autre que Luca Guadagnino se déroule sur une base américaine en Italie. Le réalisateur de Call Me By Your Name braque encore sa caméra sur deux jeunes qui s’apprivoisent et qui explorent l’amitié, l’amour et leur identité. Cette fois-ci, c’est un garçon blanc et une jeune femme noire. La série, dont la distribution inclut Chloë Sevigny et Kid Cudi, explore aussi le thème très d’actualité de la culture américaine et militaire à l’étranger.

Dès le 14 septembre sur Crave.