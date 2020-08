Les enfants de la téléréalité

Cris stridents, rapprochements, français massacré, spa et gros bras… une mine d’or de malaises pour Les enfants de la télé. Les moments pas toujours glorieux d’Occupation double, de Loft Story et compagnie feront l’objet d’une émission spéciale téléréalité, enregistrée mardi au studio 42 de Radio-Canada et diffusée à l’automne sur ICI Télé. « Ça va être du bonheur ! », prévient André Robitaille, qui entreprend sa septième saison avec sa complice Édith Cochrane.