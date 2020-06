Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

Nathalie Collard

La Presse

Sur Télé-Québec : Le bal Mammouth

À défaut d’avoir un « vrai » bal, les finissants et finissantes du secondaire ont droit à une soirée toute spéciale en leur honneur : un bal animé par Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk qui les mettra en lumière le temps d’une soirée. Les deux animateurs seront entourés d’invités chouchous des jeunes : Marie-Mai, Bleu Jeans Bleu, Sarahmée, FouKi, Jay Du Temple, KNLO, Charlotte Cardin, La Bronze, Phil Roy, Marième, Rosalie Vaillancourt, Khate Lessard, Roxane Bruneau, Félix Auger-Aliassime, Claudia Bouvette, Alicia Moffet, Pierre-Yves Lord. Il y aura aussi un avant-bal présenté par Mathieu Dufour (sur Instagram), qui prendra également les demandes spéciales musicales dans la portion après-bal de la soirée, à compter de 21 h. Cette fête sera présentée sur toutes les plateformes (télé, web, réseaux sociaux) de Télé-Québec. Et on peut regarder même si on n’est pas finissant !

Vendredi, 19 h 30.

Sur Facebook, YouTube, Instagram et Twitch : L’après-bal de Julien et Maripier

Pour certains, le bal de fin d’études est un mal nécessaire et l’après-bal, un évènement inoubliable. Julien Lacroix et Maripier Morin ont donc eu l’idée d’offrir un après-bal aux jeunes qui ont connu une fin d’année qu’ils n’oublieront pas de sitôt. La soirée — qui se déroulera sur le toit du domicile des parents de l’humoriste — recueille des dons au profit de la Fondation des étoiles. Comme cet après-bal ne sera pas diffusé à la télé, mais plutôt sur les plateformes personnelles des deux animateurs (Facebook, Instagram, Twitch et la chaîne YouTube de Julien Lacroix), on peut s’attendre à un ton différent et plus corsé.

Samedi, 21 h.

Sur Télé-Québec, TVA, ICI Radio-Canada Télé et V : Le grand spectacle de la fête nationale

Pandémie oblige, la fête nationale aura une allure différente cette année. Le bon côté de l’affaire, c’est que tous les réseaux — Télé-Québec, Radio-Canada, TVA et V — se sont unis pour présenter la diffusion du spectacle qui sera enregistré à l’Amphithéâtre Cogeco, à Trois-Rivières, et animé par Ariane Moffatt et Pierre Lapointe. La liste des artistes qui participent est impressionnante et trop longue pour qu’on les énumère tous ici : Patrice Michaud, Lara Fabian, Michel Rivard, Cœur de pirate, Alexandra Stréliski, Hubert Lenoir, Les Sœurs Boulay, FouKi, Diane Dufresne, Martha Wainwright… La portion discours sera assurée par Fred Pellerin, Elisapie, David Goudreault et Christine Beaulieu. Une fête qu’on regardera bien confo assis dans nos salons.

Mardi 20 h, en reprise mercredi 21 h.

Sur Netflix : The Politician, saison 2

Payton Hobart (Ben Platt) rêve toujours d’être président des États-Unis. Il délaisse la politique étudiante et va se faire les dents dans le vrai monde en se lançant dans la campagne pour déloger la sénatrice de l’État de New York Dede Standish (Judith Light). Hobart est toujours animé par le rêve de faire de la politique autrement. Il doit toutefois affronter Hadassah Gold (toujours excellente Bette Midler) qui interprète une chef de cabinet plutôt coriace. Comment faire pour s’élever quand l’adversaire ne renonce à aucun coup bas pour arriver à ses fins ? « When they go low, we go high » : est-ce possible quand on a de l’ambition ? Si on se fie à la bande-annonce, cette deuxième saison de la comédie de Ryan Murphy s’annonce réjouissante.

Dès vendredi.

Sur ICI TOU. TV : Cultive ton comique

Votre ado vous a fait crouler de rire pendant le confinement et vous voyez en lui la relève de Julien Lacroix ou de Mehdi Bousaidan ? Cette série destinée aux jeunes de 13 à 20 ans, scénarisée et animée par Julien Larouche, propose un cours accéléré en humour. En 11 épisodes, on aborde différents aspects de la création — le sujet, l’angle, l’écriture, la relecture, etc. Puis, jusqu’au 3 juillet, on invite les jeunes à présenter leur propre numéro humoristique (une capsule, un stand-up, etc.) dans le cadre d’un concours. Cinq gagnants auront droit au conseil d’un coach et participeront au Live Jeunes pour rire qui sera diffusé sur le compte Facebook d’ICI TOU. TV en août prochain.

Dès maintenant.