La soirée des prix Gémeaux aura lieu

Les 35es prix Gémeaux seront présentés comme prévu le 20 septembre prochain, ont annoncé conjointement lundi Radio-Canada et l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. La soirée sera « ajustée » aux circonstances de la crise sanitaire et sera diffusée sur ICI Télé.