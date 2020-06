Les 35es prix Gémeaux seront présentés comme prévu le 20 septembre prochain, ont annoncé conjointement lundi Radio-Canada et l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. La soirée sera « ajustée » aux circonstances de la crise sanitaire et sera diffusée sur ICI Télé.

Marissa Groguhé

La Presse

Véronique Cloutier prendra de nouveau la barre de la remise de prix, annonce-t-on dans un communiqué.

Alors que les plateaux de tournage reprennent graduellement et que des émissions ont pu être produites ces dernières semaines malgré le confinement, l’équipe des prix Gémeaux estime pouvoir créer une « formule adaptée aux consignes de la santé publique ».