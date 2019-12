Hugo Dumas Chronique

La poupée du diable

Oubliez la catin de porcelaine des films Annabelle. Le maléfique Chucky ne fait pas le poids non plus. Même le clown mécanique de Poltergeist, qui étranglait le pauvre petit Robbie, n’accote pas le niveau d’étrangeté de la nouvelle poupée la plus terrifiante du cinéma et de la télé.