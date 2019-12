M me Wallery-Beckett dit avoir cherché à trouver une autre chaîne pour diffuser la série ou au moins produire un dernier téléfilm en guise de finale, mais n’y est pas parvenue.

(Toronto) La créatrice de la série dramatique Anne with an E (Anne en français) diffusée sur CBC, Netflix et ICI Radio-Canada, dit « avoir été émue jusqu’aux larmes » par la réaction des fans à l’annulation de l’émission, mais celle-ci ne reviendra pas en ondes malgré leur mobilisation.

La Presse canadienne

Moira Wallery-Beckett avait annoncé en novembre que la série ne reviendra pas pour une quatrième saison. Cette décision avait incité plus de 66 000 fans à signer une pétition demandant à Netlix de reconduire la série.

« J’ai été étonnée et j’en suis reconnaissante, a-t-elle écrit samedi sur Instagram. Sachez que nous avons bataillé, nous aussi. Si j’avais pu faire quelque chose de plus, je l’aurais fait. »

Inspirée du classique roman Anne… la maison aux pignons verts de Lucy Maud Montgomery, la première saison de la nouvelle série, tournée en Ontario et sur l’Île-du-Prince-Édouard, a été diffusée en 2017. Les scénaristes ont creusé encore plus l’histoire des personnages et leur passage à l’âge adulte.

La productrice exécutrice Miranda de Pencier a elle aussi remercié les fans de la série par Instagram.

« Nous sommes si reconnaissants de votre généreuse effusion d’enthousiasme pour notre série, a-t-elle écrit. Aussi pénible soit-il, il n’y a aucun moyen pour faire revivre’Anne’à ce moment-ci. Cela n’arrivera pas. »

Mme Wallery-Beckett dit avoir cherché à trouver une autre chaîne pour diffuser la série ou au moins produire un dernier téléfilm en guise de finale, mais n’y est pas parvenue.

La troisième et dernière saison de Anne with a E a été diffusée sur les ondes de CBC, le mois dernier. Elle sera disponible sur Neftlix à compter du 3 janvier.