Guillaume Lambert, Sarah Anne Parent et Mickaël Gouin dans la série L’âge adulte

Bonne nouvelle pour les créateurs de L’âge adulte. La saison 3 et finale de la websérie a reçu jeudi le prix du « Best digital short-form drama series » au forum C21 International Drama Awards à Londres.

Luc Boulanger

La Presse

Outre L’âge adulte 3, produite par Pixcom, les autres finalistes étaient Fourchette (Attraction Images) ; Content (de la télé australienne ABC) ; Origin, (YouTube) ; Star Trek : Short Treks (CBS All Access) et The Dead Girl Detective Agency (Snapchat).

Signée par l’auteur et comédien Guillaume Lambert, cette comédie noire gravite autour d’Alex (Mickaël Gouin), un jeune professionnel épanoui et sportif qui, sur le point de se marier, est plongé dans le coma après avoir subi une commotion cérébrale au football. Au réveil, Alex a changé d’orientation sexuelle, ce qui crée une onde de choc dans sa vie et son entourage.

Outre Mickaël Gouin et Guillaume Lambert, la série met aussi en vedettes Sarah Anne Parent, Mylène McKay, Geneviève Boivin-Roussy, Richard Fréchette, Leïla Donabelle Kaze, Fayolle Jean Junior, Marc Beaupré et Jean-Carl Boucher.

Les trois saisons de la série, totalisant 24 épisodes d’une dizaine de minutes chacun, sont offertes dans le volet gratuit d’ICI TOU. TV, la plateforme numérique de Radio-Canada.