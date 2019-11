Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

André Duchesne

La Presse

The Feed

Avoir accès à l’internet en 3D et avec tous ses sens par l’entremise de son esprit, le rêve ? Peut-être… ou peut-être pas. Car une telle incursion sur la grande Toile numérique signifie aussi des rencontres non souhaitées et non souhaitables. Science-fiction, drame, fantastique et violence se côtoient dans cette série inspirée du roman de Nick Clark Windo. Guy Burnet, David Thewlis et Shaquille Ali-Yebuah partagent la vedette dans cette série de 10 épisodes.

Dès demain sur Amazon Prime Video

Dolly Parton’s Heartstrings

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION

Huit chansons, huit différentes histoires. Les fans (nombreux !) de Dolly Parton et de la musique country seront servis dans cette série construite autour du vaste répertoire de l’icône. Chacun des huit épisodes mettra en lumière une chanson (Jolene, These Old Bones, Sugar Hill…) de la chanteuse américaine, qui présentera chacun d’eux et fera une apparition dans certains. La distribution changera d’un épisode à l’autre et inclura Melissa Leo, Kathleen Turner, Ginnifer Goodwin, Dallas Roberts, etc.

Dès demain sur Netflix

American Music Awards

PHOTO EVAN AGOSTINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La chanteuse Taylor Swift

Chantera ou chantera pas, Taylor Swift, au gala des American Music Awards ? Elle chantera ! Au cours des derniers jours, elle s’est querellée avec son ancienne maison de disques, Big Machine, qui voulait lui interdire d’interpréter les succès enregistrés durant leur association. Or, à la suite d’une sortie virulente de la chanteuse, Big Machine a reculé. Ça tombe bien, car miss Swift recevra ce soir-là rien de moins que le prix de l’artiste de la décennie, en plus d’être en lice pour cinq prix – elle a déjà remporté 23 trophées à ce gala. Au chapitre des sélections, c’est Post Malone, nommé sept fois, qui mène le bal. En direct du Microsoft Theater, à Los Angeles.

Dimanche, à compter de 20 h, sur ABC

Les Kennedy : après Camelot

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION

Depuis des décennies, la dynastie Kennedy fascine l’Amérique, et cette minisérie de quatre épisodes en témoigne de nouveau. Celle-ci s’amorce en 1968 après la mort de John F. et de Robert Kennedy. Le premier épisode nous invite au mariage de Jackie, veuve de John F. Kennedy, avec l’armateur grec Aristote Onassis. Le scandale de Chappaquiddick fait aussi partie de l’intrigue. À noter que la maison montréalaise Muse Entertainment signe la production.

Lundi, 19 h, sur VRAC

Sur les toits Havane

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION

Presque toujours, les voyageurs découvrent villes, villages et paysages par les routes. Ce somptueux documentaire du cinéaste Pedro Ruiz va ailleurs. Il nous emmène découvrir la capitale cubaine et, surtout, quelques-uns de ses habitants, par les toits. Un regard singulier porté par l’amour que le réalisateur a visiblement pour cette ville et un souci constant d’attirer notre regard vers des détails, souvent oubliés et pourtant magnifiques, du quotidien. Un aperçu de la condition humaine depuis la canopée urbaine.

Sur DVD dès le 26 novembre, en librairie et grande surface

Once Upon a Time in… Hollywood

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION

Présenté à Cannes, le plus récent opus de Quentin Tarantino raconte l’histoire de l’acteur Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) et de son cascadeur, Cliff Booth (Brad Pitt), qui tentent de se faire encore une petite place dans un Hollywood en pleine transformation. Le film est campé en 1969, année marquée par la mission Apollo 11, la tenue de Woodstock… et la mort tragique de Sharon Tate (incarnée ici par Margot Robbie), victime de la folie meurtrière des disciplines de Charles Manson. Les spectateurs qui n’ont pas encore vu le film devront composer avec l’interprétation singulière que Tarantino fait ici de cette histoire.

Dès le 26 novembre, sur iTunes