Décidément, en attendant son retour à la barre d’un talk-show en janvier, Julie Snyder n’a pas fini de nous étonner.

Luc Boulanger

La Presse

Dimanche en fin d’après-midi, la productrice d’OD a enfilé ses pantalons « ligne orange » pour assister à un événement musical impromptu à la station de métro Berri-UQAM.

Parmi les artistes, les rappeurs Maître Gims, Fouki et Imposs ont interprété quelques titres aux usagers visiblement ravis.

On en saura plus sur le contenu du nouveau talk-show de la rentrée télé d’hiver mardi matin, alors que le diffuseur rencontrera les médias, en compagnie de l’animatrice et désormais reine incontestée de V.