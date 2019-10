Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

André Duchesne

La Presse

His Dark Materials

Une boussole dorée, un nom étrange (le Magisterium), des zeppelins nouveau genre, de vieux temples moyenâgeux, des enfants qui disparaissent, des animaux fantastiques. Inspirée d’une trilogie romanesque de l’écrivain anglais Philip Pullman, cette série produite pour HBO/BBC fait dans le grand déploiement, les mondes parallèles et le conte mystérieux dont les enfants sont les héros. C’est la jeune comédienne Dafne Keen (14 ans) qui défend le rôle principal en incarnant le personnage de Lyra qui doit sauver le monde.

À Super Écran dès le 5 novembre à 20 h

La chute de l'empire américain

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Vous n’avez toujours pas vu, ou désirez revoir, La chute de l’empire américain, plus récent film de Denys Arcand ? Le voilà qui arrive tant en vidéo sur demande qu’en version Blu-ray, pour le bonheur des collectionneurs. Un jour, Pierre-Paul (Alexandre Landry) trouve quelques millions de dollars dans un sac à la suite d’un vol très violent. Que va-t-il en faire ? En profiter ou pas ? Il trouvera la réponse auprès d’Aspasie (Maripier Morin), qui est tout son contraire.

Sur VSD et en Blu-Ray dès le 5 novembre

Dans les pas de

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Des personnalités québécoises d’aujourd’hui font revivre celles du passé. C’est ainsi que se résume cette nouvelle série produite chez Zone3. Dans les pas de, c’est l’histoire de René Lévesque racontée par Pierre-Yves Lord, celle de Rose Ouellette narrée par Yves P. Pelletier ou encore le parcours du frère Marie-Victorin dans les mots de Marie-Thérèse Fortin. À travers le rappel de la vie de 10 personnages, une bonne partie de l’histoire du Québec défile ainsi sous nos yeux.

Sur Historia dès demain à 22 h

La semaine de l'animation

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’animation (28 octobre), l’Office national du film a mis en vedette sur son site internet huit films d’animation de sa collection qui, sans aucun doute, feront la joie des petits, des grands et des amateurs de ce genre cinématographique très apprécié. On peut par exemple y voir Changement de décor, film qui évoque l’impact de nos choix quotidiens, Turbine, histoire d’un pilote d’avion dont le visage s’est transformé en… turbine, ou encore Le zoo, inspiré de l’histoire vraie d’un ours qui a vécu dans le parc Stanley de Vancouver.

Sur ONF.ca dès maintenant

Chasse au Godard d'Abbittibbi

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Prenant pour prétexte l’histoire réelle de la venue de Jean-Luc Godard à Rouyn-Noranda à l’automne 1968, ce film singulier d’Éric Morin raconte l’histoire de Marie (excellente Sophie Desmarais) qui est déchirée entre le confort de sa ville natale et le désir d’aller voir ailleurs si elle y est. Outre Sophie Desmarais, ce film, qui aurait mérité un meilleur sort dans sa sortie en salle, compte Martin Dubreuil, Alexandre Castonguay, René-Daniel Dubois (voix) et Jean-Philippe Goncalves.

Sur Télé-Québec samedi à minuit (nuit de vendredi à samedi)