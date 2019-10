Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

SUR NETFLIX

In The Tall Grass (V.F : Dans les herbes hautes)

À l’origine, In the Tall Grass est une nouvelle écrite conjointement par Stephen King et son fils, Joe Hill, publiée en 2012. Ce huis clos étouffant et terrifiant raconte comment un frère et une sœur se perdent dans un champ d’herbes hautes qui semble tout sauf normal, en voulant secourir un garçon qui appelle à l’aide. Netflix propose une première adaptation cinématographique de l’œuvre, réalisée par Vincenzo Natali, un Canadien connu notamment pour ses films de science-fiction (Splice, Haunter). On y est bien loin d’une petite balade tranquille dans les champs !

Dès le 4 octobre

SUR CANAL D

Empire félin

Comment les chats ont-ils réussi à envahir le monde ? Voilà la question rigolote mais traitée avec sérieux que pose le réalisateur québécois Jean-Philippe Brochu (Gamers : au-delà du jeu) dans Empire félin, un documentaire qui s’intéresse au lien particulier qui unit les humains et les chats, alors qu’un foyer sur trois posséderait un félin en Amérique du Nord. Le documentaire aborde divers sujets, dont le marché des produits pour chats (estimé à 34 milliards de dollars) ainsi que le phénomène de la « catification », où les gens transforment leur maison pour l’adapter à leurs compagnons poilus.

Aujourd’hui, à 22 h, en première mondiale

SUR HBO/CRAVE

Gary Gulman : The Great Depresh

Peut-on rire de la dépression, et même en faire le sujet d’un one-man show ? Certainement, du moins selon Gary Gulman, qui raconte sa propre dépression dans son nouveau spectacle The Great Depresh – « The Feel Good Depression of the Year », indique-t-il sur son affiche promotionnelle. Le tout est présenté en programme spécial sur HBO, qui allie la forme documentaire, où Gulman se confie sur sa dépression, son enfance, etc., à des extraits du spectacle. Celui qui croyait ne plus jamais pouvoir remonter sur scène durant ses périodes les plus sombres expose ses problèmes de santé mentale à la manière d’une catharsis, mais aussi dans l’espoir d’aider ceux qui se retrouvent dans la même situation qu’il était.

Dès le 5 octobre

EN LOCATION/VIDÉO SUR DEMANDE

Toy Story 4 (v.f. : Histoire de jouets 4)

Pour le plus grand plaisir des petits (et, avouons-le, des grands), la bande d’Andy est de retour avec ce quatrième opus qui ne décevra pas les fans de la première heure. L’action tourne autour de Fourchette, un jouet fabriqué par Bonnie lors de sa première journée de maternelle. Le problème, c’est que Fourchette croit qu’elle est un… déchet ! Elle fera tout pour retourner dans la poubelle… au grand dam des autres jouets, puisqu’elle est le nouveau jouet préféré de Bonnie, qu’il faut protéger à tout prix !

Dès le 8 octobre

SUR NETFLIX

Raising Dion (v.f. : Comment élever un superhéros)

Raising Dion est la nouvelle série de Netflix consacrée aux superhéros. Mais ici, le protagoniste est un enfant de 7 ans. Dion, ce jeune pas comme les autres, a été élevé par sa mère, alors que son père (Michael B. Jordan, qu’on a entre autres vu dans Black Panther) est disparu dans un mystérieux accident. Dans cette série de neuf épisodes, le jeune Dion découvrira ses superpouvoirs et apprendra à les maîtriser pour combattre les méchants, sauver ses proches et, pourquoi pas ?, le monde.

Dès le 4 octobre