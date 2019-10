Xavier Dolan, le réalisateur qui court plus vite que son ombre, adaptera pour le petit écran la plus récente pièce de Michel Marc Bouchard, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé. Selon des informations obtenues par La Presse, le projet est sur les rails.

Mario Girard

La Presse

Cette adaptation prendra la forme d’une minisérie de quelques épisodes. Il est d’ores et déjà acquis qu’un important travail d’écriture et de scénarisation doit avoir lieu afin de permettre cette transposition. La fidèle productrice de Xavier Dolan, Nancy Grant, de même que son associé, Sylvain Corbeil, n’ont pas répondu à nos appels. Joint au téléphone, le dramaturge Michel Marc Bouchard a refusé de confirmer la nouvelle.

Énorme succès de la dernière saison du TNM, la pièce raconte l’histoire de Mireille, une thanatologue de réputation internationale qui retourne dans sa ville natale pour y embaumer sa mère. Cet événement est l’occasion de retrouvailles entre les membres de sa famille.

Au fil des échanges vifs et douloureux entre les personnages, on découvre qu’enfant, Mireille aimait se glisser la nuit chez des gens pour les regarder dormir. Mais un soir, alors qu’elle s’infiltre chez Laurier Gaudreault, la jeune fille est témoin d’un événement qui fera basculer sa vie dans l’abîme du mensonge et de la culpabilité.

Lors de sa création en mai dernier, la pièce a récolté les louanges des critiques et du public.

Sur la scène du TNM, la pièce rassemblait Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau, Patrick Hivon, Kim Despatis et Mathieu Richard. Il est trop tôt pour savoir si la série télévisée reprendra la même distribution.

Une première pour Dolan

Ce projet constituerait une première incursion dans l’univers du petit écran (si on exclut les vidéoclips) pour Xavier Dolan en tant que réalisateur. Alors qu’il assure depuis quelques jours la promotion de son plus récent film, Matthias et Maxime, le cinéaste a fait allusion à un « projet de minisérie » qu’il a dans sa poche.

La grande question est de savoir qui diffusera cette série. À Radio-Canada, Marc Pichette, directeur des relations publiques et de la promotion, affirme ne pas avoir « connaissance » d’un projet télé concernant Xavier Dolan.

Mais advenant un intérêt de sa part, nous serions très intéressés à collaborer avec lui. Marc Pichette, directeur des relations publiques et de la promotion à Radio-Canada

Se pourrait-il que ce projet fasse partie des projets québécois soutenus par le géant américain Netflix ? Le directeur des politiques publiques de Netflix au Canada, Stéphane Cardin, n’a pas souhaité faire de commentaires.

Ce dernier a toutefois confirmé à La Presse il y a quelques jours que Netflix, qui s’était engagée à investir 500 millions de dollars en cinq ans dans des films et des séries au Canada, avait déjà atteint cet objectif deux ans après cette annonce. Désireux d’éviter le jeu des comparaisons entre les provinces, Netflix refuse cependant de dévoiler la somme qui a été investie au Québec.

Ce projet sera le second à réunir Xavier Dolan et Michel Marc Bouchard. En 2013, le cinéaste avait adapté pour le cinéma la pièce Tom à la ferme, qui raconte l’histoire d’un jeune homme qui se rend dans la maison familiale de son amoureux à l’occasion des funérailles de ce dernier. En plus de réaliser le film, Xavier Dolan s’était attribué le rôle principal, qu’il avait brillamment défendu.

De la vingtaine d’œuvres écrites par Michel Marc Bouchard, six ont été adaptées au cinéma. Mentionnons Les Feluettes (Lilies), Les muses orphelines et Christine, la reine-garçon (The Girl King).