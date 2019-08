(Montréal) Les années ont passé et pourtant, le souvenir de cet inimaginable événement nous dépasse encore, les images restent collées à notre mémoire.

Danièle L. Gauthier

La Presse canadienne

On se souvient tous de cette journée, on n’a pas oublié les émotions, le trouble, l’incrédulité qui ont créé un fractionnement dans l’Histoire et marqué à jamais le début du 21e siècle. C’était un matin ensoleillé de septembre, à New York.

Il y aura bientôt vingt ans que l’attaque du World Trade Center a eu lieu. Télé-Québec présente trois documentaires qui relatent les heures de cette tragédie causée par des membres djihadistes d’Al-Qaïda.

Le lundi 26 août, 20 h, on présente l’apport des chiens qui se sont mis à la recherche de fuites de gaz ou de personnes ensevelies sous les décombres dans Les chiens, ces héros du 11 septembre.

Le mardi 27 août, un documentaire du National Geographic présente des images inédites des ravages ayant causé la mort de 184 personnes au Pentagone, quartier général du département de la Défense, situé près de Washington, également attaqué le même jour.

Enfin, le mercredi 28 août, 20 h 10, 102 minutes qui ont changé le monde résulte de la capture d’images qui racontent chaque minute de cette « apocalypse » depuis le premier avion fonçant dans une des tours, jusqu’à l’effondrement de la deuxième tour au cœur de New York complètement sous le choc, laissant tout le monde absolument désemparé.