Depuis la fin de Watatatow en 2005 et de Kif-kif trois ans plus tard, Radio-Canada avait pour ainsi dire abandonné les ados en fin d’après-midi. Mais ICI Télé veut reconquérir ce public exigeant avec L’effet secondaire, prévue dans la case du vendredi à 17 h dès janvier 2020, et actuellement en tournage sur la Rive-Sud de Montréal.

Richard Therrien

Le Soleil

Adaptation québécoise d’une série des Pays-Bas intitulée Brugklas (The First Years en anglais), L’effet secondaire explore la vie des élèves de première secondaire de l’école Réjean-Ducharme, avec tout ce qu’elle comporte de conflits, de triangles amoureux et de premières expériences sexuelles. L’œuvre a aussi été adaptée en Suède, au Royaume-Uni, au Danemark, en Belgique et en Pologne.

