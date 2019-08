Dany Meloul dirige les chaînes francophones de Bell Média depuis 2015. C’est elle qu’il faut convaincre pour qu’une émission soit diffusée à Canal Vie, Canal D, Z, VRAK, Investigation, Super Écran et Cinépop. C’est aussi elle qui succédera à Dominique Chaloult à la direction générale de la Télévision de Radio-Canada.

Richard Therrien

Le Soleil

À sa nomination à la vice-présidence programmation chez Bell Média il y a quatre ans, dans la foulée de compressions massives, on déplorait en coulisses que ce n’était pas une femme de contenu mais de gestion. Elle avait surtout évolué auparavant aux affaires juridiques, notamment chez Transcontinental et chez Astral. Dany Meloul, qui n’a pas du tout l’image de patronne dure et autoritaire, a su depuis faire taire les sceptiques et s’attirer la faveur du milieu en peu de temps. Mais elle provient du privé, et il faudra voir comment elle composera avec le secteur public. Le 10 octobre prochain, elle héritera des mandats d’ICI Télé, ICI ARTV, ICI Explora et ICI Tou.tv. Et de leurs budgets pas mal plus élevés.

La suite sur le site du Soleil : https://www.lesoleil.com/arts/richard-therrien/dany-meloul-la-nouvelle-dame-de-radio-canada-7fea6f7945f90893b95d1bd5115c0eef