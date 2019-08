The Crown 3 sur Netflix le 17 novembre

Les admirateurs de The Crown devront patienter jusqu’au 17 novembre avant de pouvoir regarder sur Netflix la troisième — et très attendue — saison de cette excellente série, créée par le dramaturge britannique Peter Morgan (The Queen).

Marc-André Lussier

La Presse

Couvrant cette fois la période des années 60 et 70, jusqu’à l’arrivée au pouvoir de la première ministre Margaret Thatcher en 1979, cette nouvelle saison marque le renouvellement complet de la distribution, à commencer par l’arrivée d’Olivia Colman, lauréate d’un Oscar cette année grâce à sa performance dans The Favourite, qui prend le relais de Claire Foy dans le rôle d’Élisabeth II.

Tobias Menzies (le prince Philip) et Helena Bonham Carter (la princesse Margaret) font aussi leur entrée.