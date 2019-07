GLOW brille encore

Magnifiques, mais aussi néophytes. Ne connaissant rien à cette lutte qu'elles sont censées pratiquer. Complètement nulles et pas le moindrement prêtes à mener des combats à la télé. Et pourtant, c'est pour cela qu'elles ont été engagées. Et qu'elles se retrouvent désormais à bosser sous la direction d'un réalisateur souvent défoncé, abonné aux remarques indélicates.

Époque oblige, la bande-son cumule des tubes des années 80, dont Listen to Your Heart et She's Got the Look de Roxette. Parlant de looks, ils sont assez épatants. Justaucorps, leggings, cheveux crêpés. D'autant que chaque lutteuse a sa personnalité (encore une fois, question d'époque, ces personnalités sont extrêmement et volontairement stéréotypées). La série les aborde d'ailleurs, ces stéréotypes, en usant d'un côté bédé et vintage. Mais surtout, surtout d'humour.

Évènement éclaté

Pas étonnant, donc, qu'on lui ait fait une place au festival Just for Laughs. Là où quelques actrices, un acteur et les créatrices de G.L.O.W. se sont retrouvés hier le temps d'une conférence à l'hôtel Hilton. Parmi les comédiennes, on comptait la New-Yorkaise Betty Gilpin, qui joue une lutteuse et maman composant avec la trahison de son mari et de sa meilleure amie. « C'est grâce à GLOW que j'ai fait du sport pour la première fois de ma vie », a-t-elle entre autres déclaré lors de cet évènement légèrement échevelé.

Un événement qui a débuté par la présentation de la bande-annonce de la saison à venir. Le public a applaudi. Puis la bande-annonce a défilé à nouveau. Cette fois avec les commentaires en direct des interprètes invités. Honnêtement, l'exercice s'est avéré peu concluant. C'était un joyeux bordel. Éclaté, comme plusieurs scènes de la série.