Premières images de la future série de François Létourneau

Future mère portant un tablier de parfaite femme au foyer... tout en maniant la carabine, hommes moustachus aux chemises beiges à carreaux ou orange... armés eux aussi, ameublement rétro, musique de berceuse qui ne dit rien qui vaille et typographie typique d'un film québécois des années 70...

Le réalisateur Jean-François Rivard a partagé sur YouTube des images d'ambiance de la future série signée François Létourneau... et on a déjà hâte d'en voir plus !

Dans C'est comme ça que je t'aime, les créateurs de Série noire promettent de décrire la violente dérape de deux couples en crise de Sainte-Foy (Létourneau, Marilyn Castonguay, Patrice Robitaille et Karine Gonthier-Hyndman) pendant que leurs enfants sont partis en camp de vacances, à l'été 1974. Bref, le « screen tesss » est réussi. La suite l'an prochain sur l'Extra de Tou.tv.