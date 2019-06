Patrice Godin animera Survivalistes

Le comédien Patrice Godin animera l'hiver prochain, à l'antenne de la chaîne Moi et Cie, une nouvelle série docuréalité intitulée Survivalistes.

Ces 10 épisodes d'une demi-heure proposeront de découvrir la préparation intense d'hommes et de femmes prêts à tout pour tenir le plus longtemps possible en situation de catastrophe.

Les téléspectateurs auront également l'occasion d'apprendre sur certaines situations d'urgence en voyant l'animateur se soumettre à des épreuves allant d'exercices d'évacuations, de l'apprentissage de techniques d'autodéfense, jusqu'à passer une nuit en forêt sans équipement.