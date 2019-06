S'éclater au rythme de la fête nationale

Chaque année, depuis des lunes, le 24 juin marque la fin des classes, le début de l'été et le jour de la fête de tous les Québécois. Et il y a de quoi s'éclater, surtout après un si dur hiver.

Ça débute le dimanche 23 juin, 21 h 30 à Télé-Québec. En direct des plaines d'Abraham, à Québec, Pierre Lapointe et Ariane Moffatt animeront cette fête qui aura pour thème Nos quatre saisons, auxquelles Damien Robitaille, Pierre-Yves Lord, Debbie Lynch-White et Serge Fiori rendront hommage.

Au cours du spectacle de deux heures, on pourra également entendre pas moins de 75 chansons interprétées par la rappeuse Sarahmée, Brigitte Boisjoli, Loud, Alex Nevsky, Le Vent du Nord et d'autres, accompagnés par une quinzaine de musiciens et plusieurs choristes. On pourra revoir le spectacle sur telequebec.tv dès le lundi 24 juin, 13 h 30.

Puis, à Montréal, en direct de l'amphithéâtre Espace 67 du parc Jean-Drapeau, Guillaume Lemay-Thivierge et des artistes tels que Koriass, Guylaine Tanguay, Éric Lapointe, Florent Vollant et quelques autres chanteront la fierté, les valeurs, l'histoire, la langue et la culture québécoises, au Grand spectacle de la fête nationale du Québec à Montréal, le lundi 24 juin, 20 h, à Radio-Canada.