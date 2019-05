Les fans de Game of Thrones dénoncent une saison bâclée

La huitième et dernière saison de Game of Thrones n'est pas encore terminée que des centaines de milliers d'admirateurs clament leur déception devant un dénouement qu'ils estiment bâclé, jusqu'à réclamer une nouvelle version.

THOMAS URBAIN Agence France-Presse New York

« Refaites la saison 8 de Game of Thrones avec des auteurs compétents », réclame une pétition lancée sur le site Change.org, qui avait recueilli jeudi plus de 650 000 signatures. Le dernier épisode sera diffusé dimanche soir aux États-Unis.

« La dernière saison est malheureusement la plus mauvaise », regrette un admirateur de la série, AegonStarkgaryen, contacté via le réseau social Reddit et qui n'a pas souhaité donner sa véritable identité.

En cause, l'accélération du rythme de la série de la chaîne câblée HBO, au prix de quelques raccourcis qui ont passablement irrité, notamment l'inquiétante transformation de Daenerys Targaryen.

« Changer en méchant l'un des deux principaux héros nécessite de faire les choses correctement [...] pour que les admirateurs puissent l'accepter », a souligné A. Ron Hubbard, l'un des deux présentateurs du podcast « Game of Thrones The Podcast ». Et « je ne trouve pas qu'ils aient fait spécialement bien le boulot ».

Autre sujet de crispation, le revirement inattendu de Jaime Lannister, qui a laissé « perplexe » Valerie Garver, professeure d'histoire médiévale à l'Université de Northern Illinois, dont un cours a été consacré à Game of Thrones.

« Il y a trop peu d'épisodes (6 contre 10 lors de chacune des six premières saisons) », souligne-t-elle. « On a l'impression que la trajectoire de certains personnages sonne faux parce qu'ils ne leur ont pas donné assez de temps. On dirait (que les auteurs) sont impatients. Qu'ils se hâtent ».

Les auteurs, David Benioff et D. B. Weiss, ne se sont pas exprimés.

Avant le lancement de la saison 8, ils avaient expliqué au magazine Entertainment Weekly que pour la diffusion du dernier épisode dimanche, ils se tiendraient « loin d'internet » et attendraient de savoir « quand on pourra remettre sans danger le nez dehors ».

Les livres manquent

L'avant-dernier épisode (5e de la saison), diffusé dimanche dernier, a reçu la note de 6,1 (sur 10) sur le site IMDb (plus de 113 000 internautes l'ont noté), alors que GoT n'était jamais descendu en dessous de 8,1 jusqu'à la fin de la septième saison.

« Tout le monde a fait du mieux qu'il a pu, compte tenu des circonstances », a dit, en réaction aux critiques, l'acteur Pilou Asbaek, qui joue Euron Greyjoy, au site Insider. « Je pense que (cette saison) passera l'épreuve du temps ».

« Cette série est si bonne et a tellement compté que même si les gens sont déçus par la fin, elle restera comme quelque chose d'extraordinaire » abonde Valerie Garner.

La déception d'une partie des fans ne se ressent aucunement sur les audiences, l'épisode 5 ayant battu le record avec 12,5 millions de téléspectateurs en direct (18,4 millions avec le différé) aux États-Unis.

Le suspense reste entier quant à l'identité de celui ou celle qui pourrait régner dimanche soir sur les Sept Couronnes : Sansa Stark talonne désormais son frère Bran chez le bookmaker britannique William Hill, qui a enregistré environ 50 000 livres de paris, selon un porte-parole.

« Malheureusement, il est impossible de terminer une série aussi complexe en un temps si limité, même si vous avez des millions et que vous êtes un bon scénariste », regrette AegonStarkgaryen.

Certains attribuent aussi cette baisse de qualité à l'absence d'un livre pour soutenir le scénario, George R. R. Martin, auteur de la saga littéraire, s'étant arrêté, pour l'instant, au sixième tome.

« Une partie (du problème) vient sans doute de là », estime Valerie Garner.

La frustration d'une saison tronquée pourrait, dès lors, bénéficier, y compris financièrement, à George R. R. Martin, qui a promis un septième et un huitième livre.

« Je pense que la partie centrale du récit sera la même dans les livres (à venir) », prévoit AegonStarkgaryen, mais « tout le reste sera beaucoup mieux développé et très différent. »

L'écrivain à la casquette a pris la plume, cette semaine sur son site, pour assurer que, contrairement à une rumeur largement répandue, il n'avait pas terminé les deux derniers livres de la saga. Des informations sur l'internet laissaient penser qu'il aurait attendu délibérément la diffusion du dernier épisode pour les publier.

Pour certains admirateurs, comme Cass Fazio-Hardwick, même si George R. R. Martin a indiqué aux auteurs de la série comment il comptait achever son récit, « il n'avait pas encore fini » ses livres à l'époque, et « il y a une bonne probabilité que les livres se terminent différemment. On ne sait jamais ».