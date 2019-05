À découvrir sur vos écrans

Olivia Lévy

La Presse La Presse Suivre @OliviaLevy Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

Tou.tv Extra La vérité sur l'affaire Harry Quebert, série Dès aujourd'hui, Tou.tv Extra présente la version française de la série La vérité sur l'affaire Harry Quebert, qui met en vedette Patrick Dempsey. Adaptée du best-seller de Joël Dicker et réalisée par Jean-Jacques Annaud, la série a été tournée au Québec, à Forestville et à Frelighsburg. Composée de 10 épisodes, elle suit la trame du roman : Marcus Goldman, un jeune écrivain de New York, abandonne tout pour aider son ancien professeur d'université et mentor, Harry Quebert, accusé d'avoir assassiné Nola Kellergan, une jeune fille avec qui il aurait eu une liaison. Une série efficace au style convenu, qui reste toutefois très agréable à regarder. Super Écran

Black Monday, série Black Monday est une série américaine (Showtime) très divertissante dans laquelle un groupe d'outsiders s'immisce à Wall Street et provoque accidentellement le krach boursier d'octobre 1987. La série, qui montre avec humour le côté sombre des années 80, met en vedette Don Cheadle, Andrew Rannells et Regina Hall. Composée de 10 épisodes, Black Monday est présentée en version française dès le 21 mai à Super Écran à 22 h. Canal D

DPJ, documentaire Dans le documentaire DPJ, réalisé par Guillaume Sylvestre, on suit pendant un an des travailleurs sociaux de la Direction de la protection de la jeunesse du Québec dans leur quotidien. Ce documentaire-choc troublant date de 2017, mais il est toujours d'actualité. Il est diffusé sur la webtélé de Canal D jusqu'au 7 juin prochain. Netflix

Wine Country (version française : Entre vin et vinaigre), film Six amies se réunissent en Californie, dans la vallée de Napa, pour le 50e anniversaire de l'une d'entre elles. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu dans cette escapade où le vin coule à flots, où les conflits explosent et où les apparences de bonheur sont trompeuses. Amy Poehler est à la réalisation de ce film très inégal, qui se laisse tout de même regarder avec plaisir... et qui donne envie de boire du vin ! Canal D

Éboueurs, série documentaire Le quotidien agité des éboueurs québécois qui ramassent jusqu'à 25 tonnes de détritus par jour est raconté dans la série Éboueurs. Été comme hiver, entre les punaises de lit, la puanteur et le « jus de vidange », les éboueurs, dont le métier est très peu valorisé, affrontent de multiples difficultés et dangers au quotidien. En regardant cette série composée de 8 épisodes de 30 minutes, on sent l'odeur à travers notre écran ! La série commence à Canal D, à 19 h 30, le 22 mai. ICI Explora

Agrandir La série Méga constructions. Ici la construction du stade Mercedes-Benz d'Atlanta. PHOTO FOURNIE PAR ICI EXPLORA