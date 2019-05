Amazon diffusera la nouvelle série Star Trek de CBS

Dans un communiqué, Amazon Prime Video a annoncé qu'elle serait la plateforme de diffusion exclusive de cette série dans plus de 200 pays. Chaque épisode sera disponible dans les 24 heures qui suivront sa diffusion aux États-Unis.

Cette nouvelle série sera centrée sur un nouveau chapitre de la vie de Jean-Luc Picard, l'un des personnages les plus célèbres dans l'univers de Star Trek.

L'acteur britannique Patrick Stewart, qui l'avait incarné pendant 7 saisons dans Star Trek : Nouvelle génération, série diffusée dans les années 1980 et 1990, et dans plusieurs films qui en ont été tirés, reprendra ce rôle culte, ont confirmé CBS et Amazon, dans le communiqué annonçant ce partenariat.

On ignore encore le titre et le calendrier de diffusion de cette série produite par CBS Television Studios, et annoncée en août 2018, mais on a déjà une bonne idée de sa distribution.

Le communiqué souligne qu'elle réunira « de nombreux talents » parmi lesquels Alison Pill (The Newsroom), Harry Treadaway (Penny Dreadful), Isa Briones (American Crime Story : Versace), Santiago Cabrera (Salvation), Evan Evagora (Newcomer), et Michelle Hurd (Blindspot).

Aux États-Unis, la série sera disponible exclusivement sur la plateforme en ligne de la chaîne CBS, CBS All Access, précise par ailleurs le communiqué.

La série originelle Star Trek, de 1966 à 1969, a fait date dans l'histoire de la science-fiction. Cette série culte a inspiré de multiples réalisations au cinéma et à la télévision ces dernières décennies, donnant naissance à une franchise florissante.

En plus de la série en cours Star Trek Discovery, de nouvelles adaptations sous forme de dessins animés, films et séries sont en projet, sous l'égide de CBS et des studios Paramount.