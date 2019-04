Game of Thrones: quand la magie opère

La bataille de Winterfell a tenu promesse. L'épisode de Game of Thrones présenté hier soir est venu effacer la frontière entre télé et cinéma, élevant le médium télévisuel au niveau du septième art. Attention : divulgâcheurs !

On nous avait annoncé que la bataille allait être la plus longue séquence de combat jamais présentée à l'écran, certaines personnes appréhendaient donc un festival ininterrompu d'hémoglobine. Mais le réalisateur Miguel Sapochnik a habilement changé le rythme quand une partie de l'action s'est transportée dans les murs de la forteresse, notamment dans un haletant huis clos qui conduira Arya Stark devant Melisandre, qui lui rappellera une prophétie faite dans un épisode de la saison 3. Et qui aura finalement eu une importance capitale.

Conleth Hill (Lord Varys) et Peter Dinklage (Tyrion) dans Game of Thrones

Les séquences qui nous amènent au creux de la crypte nous donnent aussi quelques instants de répit, et certains des plus beaux dialogues de l'épisode, notamment entre Sansa et Tyrion. Leur relation prend une tournure qui pourrait être déterminante dans les épisodes à venir, notamment par rapport à celle entre Jon et Daenerys. Cette dernière a néanmoins sauvé son neveu et ancien amant, reste à voir comment se déroulera la suite.

Enfin, comme prévu, l'objectif du Roi de la Nuit était bel et bien d'annihiler la mémoire du monde des vivants en tuant Bran Stark. Il vient bien près d'y parvenir, la partie semble franchement perdue. Mais la prophétie de Melisandre se réalise, cette dernière aura rempli sa dernière mission.

Au final, peu de personnages importants auront péri dans la bataille, moins que l'on aurait cru, en fait. Certains décès auront sans doute laissé un goût amer dans la bouche de certains téléspectateurs, mais bon, Game of Thrones nous a habitués à ce genre de choses.

Cela dit, ce n'est pas terminé. Nos héros ont beau avoir vaincu la menace venue du Nord, ils devront rapidement tourner leurs yeux vers le Sud. Ils ont trois autres épisodes pour en découdre.