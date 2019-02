Passe-Partout passe le test

Un brin de nostalgie...

Avec sa nouvelle mouture grandement inspirée des 125 épisodes originaux de l'émission qui a fêté son 40e anniversaire en 2017, Passe-Partout ne change pas une recette qui a été gagnante. On avoue que le générique d'ouverture, avec sa chanson impossible à oublier et ses morceaux de casse-tête où apparaissent les personnages principaux de l'émission, nous a replongée immédiatement dans nos souvenirs, avec une certaine émotion. Nostalgie, quand tu nous tiens!

... dans un cadre actuel

Ce sont des petits détails qui font sourire: Cannelle et Pruneau montrent des photos de leur famille sur une tablette, Passe-Montagne conduit une «petite auto» électrique... à travers les cônes orange! Tout cela ancre les histoires ici et maintenant, sans compromettre le récit. On aime aussi le décor épuré de la maison de Passe-Partout et de ses acolytes, agrémenté de mobilier simple et de touches de couleur (que certains internautes ont comparé à un appartement... du Mile End). Mais pourquoi Zig Zag ne cherche-t-il plus ses parents, mais ses copains? Est-ce un sujet trop sensible pour les enfants de 2019?

Un «casting» réussi

Selon nous, la réussite de ce Passe-Partout actualisé passe par le bon «casting» de ses personnages pivots, Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne, interprétés de façon fort authentique (et sans surjouer) par Élodie Grenier, Gabrielle Fontaine et Jean-François Pronovost.

Dès les premiers instants, fiston a semblé séduit par le trio, souriant à pleines dents alors que les personnages se présentaient et entamaient la chanson À trois on a... Plus tard, il a trouvé Passe-Montagne bien drôle alors qu'il se promenait dans un «gros camion» puis dans une petite voiture - il imitait les bruits de moteur avec sa bouche, comptait avec lui les roues des «véhicules» et a répondu par l'affirmative lorsque Passe-Partout a demandé s'il aimait prendre son bain. La magie semble opérer!

L'adulte remarque la chorégraphie un peu brouillonne du début, mais l'enfant, lui, semble déjà attaché aux personnages, même s'il a un peu de difficulté à retenir leurs prénoms.

Le retour de Cannelle et Pruneau

Fiston a beaucoup aimé les biscuits au chocolat proposés par Mme Coucou, la voisine de Cannelle et Pruneau, mais on soupçonne que sa gourmandise est plus en cause qu'autre chose. S'il a moins réagi aux histoires de Perlin, Perline et compagnie, il s'est tout de même montré intéressé - et il n'a pas aimé quand le frère et la soeur se sont «chicanés» pour savoir où placer leur décoration au mur. Mais la maman, elle, a trouvé que les thèmes abordés pouvaient être très utiles pour discuter de certains sujets avec les enfants - le déménagement, la cohabitation de la fratrie... Cela dit, on doit avouer qu'on préférait le look des marionnettes originales. D'ailleurs, pourquoi Cannelle a-t-elle perdu son iconique queue de cheval?

Bon rythme

Comme dans la version originale, sketches et chansons sont ponctués de courts interludes mettant en scène des enfants et des animaux. L'émission trouve un bon rythme dynamique et facile à suivre pour les enfants.

Cet épisode était donc loin de réinventer quoi que ce soit. Il suffit d'écouter le premier épisode original pour s'en convaincre: certaines scènes sont quasi identiques. Mais pourquoi changer une formule gagnante? De toute évidence, dans le cas de Passe-Partout, il a été judicieux de rester collé à la version originale, avec quelques ajustements. Car qu'on soit en 1977 ou en 2019, un enfant, ça reste un enfant!

Le verdict de fiston, 4 ans

Ce qu'il a aimé:

- La chanson Bedon de laine et bedon rond

- Passe-Montagne dans son camion

- Compter les roues avec Passe-Montagne et Passe-Carreau

- Les biscuits au chocolat de Mme Coucou

Ce qu'il n'a pas aimé:

- Quand Cannelle et Pruneau se «chicanent» pour la décoration de leur chambre

Nombre de visionnements de l'épisode au complet: 3