Notre télé manque-t-elle d'imagination?

«Ils ne font pas un remake de n'importe quoi! Ils font un remake de quelque chose qui a fait école, qui a eu un impact sur toute une génération», avance Joanne Arseneau, vice-présidente de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et auteure de Faits divers et du Clan.

«Je ne suis tellement pas d'accord! De l'imagination, il a fallu en avoir pour plein d'aspects! Les auteurs n'ont pas l'impression de réécrire ce qui a été créé il y a 40 ans. [...] On réfléchit aux scènes, on ajoute du matériel, on pousse plus loin», explique la psychologue de formation.

L'équipe de Passe-Partout a entendu les critiques négatives qui ont suivi l'annonce du retour de cette émission mythique pour les 3 à 5 ans. Sauf que pour l'auteure et productrice au contenu de ce projet, Sophie Legault, ce n'est pas un manque d'imagination qui a poussé Télé-Québec à revisiter cet univers. Et il n'est pas question de servir du réchauffé.

Mahée Paiement et Harry Marciano dans Bach et Bottine

«Les chaînes télé ne sont pas très ouvertes à faire des remakes. Elles ne t'accueillent pas à bras ouverts. À l'époque, c'était Louise Lantagne à Radio-Canada et elle me disait qu'ils ne faisaient pas de remakes», raconte le producteur de Lâcher prise, Fugueuse et Les beaux malaises.

Le producteur François Rozon est très fier d'avoir porté à bout de bras le remake Les pays d'en haut. Pour lui, le roman Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon, paru en 1933, est un classique québécois qui continuera d'être adapté, encore et encore.

«Mais je pense que lorsque les auteurs ont commencé à prendre une certaine liberté, tranquillement pas vite, eh bien, le vrai 19-2 est devenu un projet par lui-même, poursuit-il. Il y a plus de saisons qu'en français et il s'adressait à un autre auditoire. Ce n'est pas devenu une autre série, mais c'était un projet en soi.»

Louis Choquette a été un des réalisateurs du remake en anglais de Nouvelle adresse, de Rumeurs et de 19-2. «Au début, nous nous sommes vraiment appliqués à être le plus près possible de la série québécoise, pour lui rendre hommage, pour rester dans le ton, parce que nous avions beaucoup aimé le travail qui avait été fait en français», explique-t-il à propos de 19-2.

Elle observe aussi la tendance des remakes des séries québécoises pour le Canada anglais, comme Nouvelle adresse, 19-2, Les hauts et les bas de Sophie Paquin et Rumeurs, tous produits par Sphère Média Plus.

«Fabienne Larouche et François Avard ont dit que Les bougons en France, ç'avait été fait à la va-vite et qu'ils étaient amèrement déçus. Un des exemples est le chien qui s'appelait Coderre, en référence à Denis Coderre, qui était alors député libéral. Le chien en France s'appelait aussi Coderre. Pour moi, ça, c'est un exemple de manque de créativité.»

«Mais la nouveauté en ce moment, avec Les pays d'en haut et Passe-Partout, est que nous sommes plus dans quelque chose qu'on réactualise, qu'on remet au goût du jour, dans le but de faire redécouvrir une oeuvre de notre héritage culturel», explique Audrey Bélanger.

La guerre des tuques 3D a d'ailleurs été le meilleur film au box-office canadien en 2015 avec des recettes de plus de 3 millions et il a été vendu dans plus de 120 pays. Quant au dérivé La course des tuques, sorti pendant les Fêtes, il a dépassé les 2 millions de dollars au box-office québécois.

«Actuellement, ils travaillent sur un remake de Bach et Bottine. Ils travaillent aussi sur Le jeune magicien et Opération beurre de pinottes. Ce serait des remakes avec beaucoup de liberté.»

Et au grand écran?

Joanne Arseneau, qui applaudit d'ailleurs le bon travail fait sur Les pays d'en haut, confie qu'elle roule beaucoup plus des yeux devant le nombre élevé de remakes et de suites au cinéma, dont au Québec.

«Que l'on fasse Les 3 p'tits cochons 1 et 2, De père en flic 1 et 2 ou Bon cop, bad cop 1 et 2, j'ai plus de difficulté avec ça. On veut tellement faire du box-office! C'est la recette américaine, en fait. On le fait clairement pour des raisons financières», affirme-t-elle.

Et au théâtre? Est-ce que Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin, qui reprendront Broue l'été prochain, ont pris cette décision à des fins mercantiles? Non, disent-ils. Le trio souhaitait depuis fort longtemps une pièce à personnages multiples.

«Ça faisait une éternité que nous nous disions: "Mon Dieu que ce serait le fun d'avoir un Broue." Et, il y a quelques années, nous avons commencé à nous dire: "Mon Dieu que ce serait le fun d'avoir Broue"», explique Benoît Brière.

Le trio d'acteurs est derrière Les productions Ménage à trois, qui réside au Théâtre du Vieux-Terrebonne depuis sept saisons estivales. Il avoue que la vente des billets de Broue dépasse largement leurs attentes.

«Notre meilleure prévente au Théâtre du Vieux-Terrebonne, c'était l'année dernière. On a atteint les 10 000 billets vendus quelque part en avril. Cette année, avec Broue, nous sommes juste en janvier et nous sommes rendus à 22 000. On capote un peu!», dit Benoît Brière.

Pour Dominic James, aucun producteur ne devrait avoir honte de présenter une oeuvre populaire. «C'est un gros débat, notamment dans le milieu cinématographique où nous n'avons pas assez de gens qui vont en salle. Je crois que c'est notre responsabilité de proposer des oeuvres qui vont plaire au public. Remake ou pas.»