Les vedettes d'Occupation double, nouvelles stars d'Instagram

Gagnante de la dernière saison d'Occupation double en Grèce, Catherine Paquin est sur un nuage. «C'est encore frais, j'essaie d'en profiter, confie la blonde infirmière. À ma sortie, j'ai trouvé ça intense. Les gens me reconnaissent dans la rue, le nombre de mes followers a explosé.» Elle compte maintenant 237 000 abonnés sur Instagram. «Qu'on le veuille ou non, on devient des influenceurs.»

À peine Catherine et ses compagnons de voyage avaient-ils posé le gros orteil sur le sol québécois - et repris possession de leur téléphone! - qu'on les bombardait d'offres en tout genre : site de rencontres, blanchiment de dents, rehaussement des cils, étui de téléphone, suppléments pour sportifs, Botox. «Avant de partir en Grèce, j'avais exactement 1084 abonnés. J'en ai plus de 137 000. Ça n'arrête pas de monter», se réjouit Renaud Blanchet, qui rêvait de cette visibilité.

«Les candidats sortent d'OD avec une bombe entre les mains. L'an dernier, on s'est rendu compte que des communautés se bâtissaient autour d'eux en claquant des doigts. On n'avait pas prévu un tel impact sur les réseaux sociaux. C'était du jamais vu», dit Charles Lemay, attaché de presse chez Productions J, qui produit l'émission diffusée sur V Télé.

À leur retour de Bali en 2017, les candidats ont donc dû défricher le terrain. Seuls. « Ils n'étaient plus sous contrat avec nous. Certains ont fait des choses incroyables. D'autres n'ont pas su quoi faire, ils auraient aimé être accompagnés. Accepter des repas gratuits, ça ne paie pas un loyer », dit Charles Lemay.

Une stratégie bien huilée

Saisissant le potentiel marchand de ses protégés, Productions J a mis sur pied son agence de marketing d'influence. J'Influence représente les nouveaux candidats issus d'Occupation double pendant deux ans. «On les guide dans la création de contenu, dans l'obtention et la gestion de contrats», indique M. Lemay, qui agit à titre d'agent. En échange, J'Influence empoche 30 % des revenus de ses protégés, a révélé jeudi Renaud Blanchet, de passage à l'émission Dans les médias à Télé-Québec.

Rien n'a été laissé au hasard pour bâtir la notoriété virtuelle des candidats. «Pendant la saison, j'étais à destination. C'est moi qui gérais les comptes Instagram (.odgrece) des 26 candidats. Je faisais du contenu pour eux sur place, j'organisais des shootings photo, je faisais des stories.» Deux employés à temps plein alimentaient le fil Facebook.

«Lors du lancement, les candidats ont tous gagné entre 5000 et 10 000 abonnés.» Certains épisodes, comme celui où l'on a vu Maude en pleurs devant Renaud, ont créé des buzz. «Maude a gagné 25 000 abonnés d'un coup. Les gens s'identifiaient à sa peine», dit M. Lemay.

À leur retour à Montréal, les candidats ont suivi une formation de trois heures sur les réseaux sociaux. Ils ont eu droit à une séance photo professionnelle. Productions J a gardé un accès à la messagerie Instagram de chacun pour gérer les offres entrantes. «Je suis dépassé. Avant OD, j'avais 250 abonnés, je ne savais même pas comment faire une story. Qu'est-ce que je peux attendre de tout ça? Je ne sais pas», confie Jonathan Fortin, le menuisier-charpentier de Saint-Prime.

«Plusieurs candidats s'inscrivent à OD pour aller chercher cette visibilité. Certains souhaitent s'investir à fond dans le marketing d'influence, d'autres, moins. Il n'y a aucune obligation, précise Charles Lemay. De notre côté, on ne peut rien leur promettre, ça fait deux mois qu'ils sont sortis. Plusieurs cherchent encore à se définir, à trouver leur niche. Les clients veulent s'associer à quelqu'un qui a des choses à dire. C'est la clé pour durer.»

Le succès d'Alanis

Quelques jours après avoir foulé le tapis rouge d'Occupation double à Bali, Alanis Désilets a été la première fille éliminée de l'aventure. Son passage éclair dans la maison des filles, en 2017, a néanmoins suffi à la propulser au rang de star québécoise d'Instagram.

«Au début, je tripais parce qu'on m'offrait du thé gratuit. Je ne comprenais pas pourquoi on s'intéressait à moi, confie-t-elle. Quand j'ai eu un agent, j'ai réalisé à quel point ce que j'avais entre les mains était gros. Un an plus tard, je n'en reviens toujours pas de l'amour que je reçois chaque jour.»

Cet amour est payant. La jeune femme de Mirabel, qui travaillait dans un dépanneur, compte 249 000 abonnés sur Instagram et 58 000 sur YouTube. Elle a décidé d'en faire son gagne-pain, d'être une influenceuse à temps plein. «C'est un changement de vie drastique, mais ça s'est fait naturellement. J'aime le monde, j'aime partager ma vie.»

Le succès de la brunette s'explique par sa bouille sympathique, son authenticité et ses messages qui prônent la diversité corporelle. Tout ça, bien orchestré par son agent Louis-Philippe Fournier, président de Koval Marketing d'influence. Il est titulaire d'une maîtrise en marketing numérique de HEC Montréal.

Contrairement aux apparences, le contenu des publications est rarement improvisé. «Ensemble, on planifie ses posts et ses vidéos pour le mois à venir, les marques qu'on souhaite approcher, explique-t-il. Le contenu doit être spontané, mais réfléchi. On publie dans les moments opportuns avec les bons hashtags (#). Il y a une manière d'écrire, de présenter les photos. Il y a une stratégie cachée qui donne de la valeur au contenu.»