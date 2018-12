Pedro Pascal en vedette de la future série dérivant de Star Wars

L'acteur chilien Pedro Pascal sera la vedette de la série The Mandalorian, un dérivé de la franchise Star Wars, qui doit être offerte sur le futur service de diffusion en continu de Disney, a annoncé le groupe mercredi.

Celui qui a pourchassé le narcotrafiquant colombien Pablo Escobar pendant les deux premières saisons de la série Narcos sur Netflix incarnera cette fois une fine gâchette solitaire évoluant aux confins de la galaxie.

À ses côtés seront également présents Gina Carano (Deadpool), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Nick Nolte ainsi que le réalisateur allemand Werner Herzog. Leurs rôles respectifs n'ont pas été précisés.

« Nous passons un grand moment à travailler avec ce groupe incroyablement talentueux et nous avons hâte que tout le monde puisse voir ce que nous sommes en train de faire », a indiqué Jon Favreau, scénariste et producteur exécutif de la série, dans un communiqué.

The Mandalorian se déroule après la chute de l'Empire galactique, mais avant l'émergence du Premier Ordre, avait-il dévoilé il y a quelque temps.

C'est-à-dire après l'épisode VI Return of the Jedi (Le retour du Jedi), mais avant l'épisode VII The Force Awakens (Le réveil de la Force), à l'époque de la Nouvelle République, dont l'autorité a du mal à atteindre les régions où vit le héros de la série.

Ce dernier dérivé en date de la saga Star Wars doit être offert sur Disney+, service de diffusion en continu que le groupe Disney doit lancer fin 2019 aux États-Unis.