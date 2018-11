Ne jamais oublier Dans une galaxie près de chez vous

Qu'ont en commun Manon Massé et Bob? Pourquoi Brad est-il le personnage le plus persécuté de la télévision québécoise? À qui doit-on le célèbre proverbe «L'avenir appartient à ceux qui se lavent tôt, car... il reste encore de l'eau chaude»? Voici six vrais amoureux de l'émission Dans une galaxie près de chez vous qui connaissent les réponses et continuent de regarder la série culte près de 20 ans après sa création.

L'absurdité au premier plan

Galaxie a été le premier contact de l'auteure Erika Soucy avec l'absurde. «L'émission m'a influencée comme scénariste de comédie humoristique, avec Le studio et Télé-Pirate. J'aimais me faire surprendre par les gags et me dire : d'où peut venir une idée pareille?» Elle a particulièrement été marquée par Brad et Bob, interprétés par Stéphane Crête et Didier Lucien. «Leurs personnages étaient très clairs, très typés (le méchant/le naïf), mais multifacettes. Dans la série, ils étaient attachants et vulnérables par moments. Je veux absolument faire regarder des épisodes à mon fils pendant les Fêtes.»

Des répliques inoubliables

Selon Julien G. Vallée, l'humour de Galaxie traverse le temps. «L'auteur a créé un chef-d'oeuvre québécois. C'est comme une bonne chanson: peu importe l'épisode ou le passage sur lequel tu tombes, tu vas te le rappeler.» Quand il regarde la série avec sa copine, il tente d'ailleurs de se souvenir des répliques. «C'est étrange comme notre cerveau se souvient de tant de choses. Et plus on vieillit, plus on découvre des subtilités dans le jeu des acteurs qui nous font rire encore plus. La série a une brochette d'acteurs et d'improvisateurs incroyable!»

Une tradition familiale

Solène Bourque a fait découvrir les films de Galaxie à ses enfants quand ils avaient respectivement 7 et 9 ans. «Ils ont eu un réel coup de coeur ! J'ai ensuite eu l'idée de trouver les DVD de la série pour leur faire découvrir les épisodes originaux. Ils ont adoré, autant que les films!» Ils affectionnent spécialement les répliques savoureuses, les personnages caricaturaux et les références aux grands films de science-fiction. «Mes enfants ont maintenant 13 et 15 ans, mais ça reste un rituel de ressortir ces films et les émissions pour rigoler en famille!»

Un remède à la déprime

Enfant, Véronique Lanthier n'avait qu'à regarder quelques épisodes de Galaxie pour surmonter une mauvaise journée ou un rhume. «Il n'y a pas d'explication scientifique à ça: cette série me rend simplement heureuse! Ça fonctionne toujours à ce jour.» Désormais travailleuse autonome à la maison, elle laisse souvent la série jouer en boucle toute la journée. «Après 20 ans, on n'a plus besoin de la regarder. On connaît les répliques, les NON BRAD et tout le reste par coeur! Ça met de l'ambiance dans ma routine de travail et ça me rend plus productive.»

La finesse des textes

Galaxie est l'une des séries préférées de Valérie Parent. «Sous ses apparences humoristiques, la série est intelligente, très bien écrite et portée par d'excellents acteurs à la cohésion parfaite. La grande qualité des textes fait que c'est une émission pour les 7 à 77 ans.» À ses yeux, Galaxie est intemporelle. «Le ton engagé et le message qu'elle porte sont plus d'actualité que jamais. J'aime revisionner la série et les films, parce qu'avec l'âge et le recul, je découvre de nouvelles blagues et j'apprécie des aspects que je laissais de côté dans mes visionnements passés.»

Passion commune

Adolescent, Zach Lapointe a été victime d'intimidation, au point de changer d'école. Dans son nouvel établissement scolaire, il a rencontré une fille qui partageait son amour pour Galaxie et qui est encore une amie proche, 14 ans plus tard. «L'émission était une passion commune. Elle nous a permis de devenir amis et nous a amenés à rencontrer certains des comédiens, ainsi qu'à participer à des activités en lien avec la série.» Aujourd'hui, il visionne la série avec nostalgie. «Je me remémore des moments qui m'ont fait du bien dans ma jeunesse et dans des moments très difficiles.»