Un récit prenant et bouleversant à Tout le monde en parle

Richard Therrien

La Presse La Presse Suivre @zaptele

L'information internationale n'a plus l'espace qu'elle mériterait sur notre chaîne publique. Mais hier à Tout le monde en parle, tout le plateau était accroché au récit prenant, bouleversant et essentiel d'Émilie Dubreuil sur les espoirs terriblement déçus des migrants, principalement en provenance du Honduras et du Salvador. De retour du Mexique, la journaliste de Radio-Canada y a suivi leur caravane en route vers les États-Unis, et son témoignage déchire le coeur.