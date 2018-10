Emerald Fennell sera Camilla dans The Crown

Deuxième femme du prince Charles, Camilla Parker Bowles avait fait sa connaissance en 1970 lors d'un match de polo.

Le prince Charles a épousé Diana en 1981. Ils ont divorcé en 1996 et Diana est morte dans un accident de voiture le 31 août 1997. Charles et Camilla se sont mariés au printemps 2005.

Connue pour ses rôles dans la série Call the Midwife ainsi que dans les films Pan, The Danish Girl et Anna Karenina, Emerald Fennell a déclaré hier être à la fois sur un nuage et terrifiée à l'idée de se joindre à une distribution aussi prestigieuse. - André Duchesne