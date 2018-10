Il est où le bonheur? À TLMEP

Richard Therrien

Il y avait longtemps qu'on n'avait pas ri autant à Tout le monde en parle. Pour la 350e émission, et la première de cette ère de légalisation du cannabis, on peut dire qu'il y avait tout un buzz sur le plateau, je dirais même une douce folie. «Qu'est-ce qu'on fume ce soir?» a demandé Serge Fiori. Mais pas de «gros batte» pour les invités, juste le bon vin habituel. Même Jean Chrétien nous a paru des plus attachants, c'est tout dire.