The Walking Dead, pas mort, mais pas fort

On est peut-être dans un cas de «trop, c'est comme pas assez», comme le veut un dicton de chez nous. Le premier épisode de la neuvième saison de The Walking Dead, diffusé dimanche dernier sur AMC, a connu les pires cotes d'écoute de l'histoire de la série.

Un peu plus de 6 millions de téléspectateurs ont regardé ce retour, comparativement à presque 12 millions pour le premier épisode de la saison 8.

C'est à peine plus que le tout premier épisode de la série, alors que seuls les lecteurs de la bande dessinée savaient qu'une bonne histoire s'en venait.

Et pourtant, on sait que cette neuvième année sera la dernière des comédiens Andrew Lincoln (Rick) et Lauren Cohan (Maggie), qui ont annoncé leur départ de The Walking Dead.

Il reste à savoir si les fans finiront par surmonter ce qu'on sent comme une certaine lassitude, après presque une décennie d'intrigues et de zombies. - Chantal Guy