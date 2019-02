Prix du Gouverneur général: des Québécois honorés

Yvon Cozic et Monic Brassard sont connus uniquement sous le nom de Cozic, «un artiste en arts visuels à deux têtes et quatre mains». Gagnant de nombreux prix et bourses, Cozic est présent dans la plupart des grands musées canadiens, dans les collections d'entreprises et les collections privées au Canada et en Europe.

Yvon Cozic est né en France et Monic Brassard au Québec. Ils habitent maintenant à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, au Québec.

Susan Edgerley est une artiste du verre dont la pratique comprend des sculptures et des installations de grande envergure en verre et en matériaux mixtes. Ses oeuvres ont été exposées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et elles font partie de collections publiques et privées, ainsi que de collections de musées, au Canada et aux États-Unis. Elle vit à Val-Morin, au Québec.

Mme Edgerley remporte également le prix Saidye-Bronfman. Certaines de ses créations seront acquises par le Musée canadien de l'histoire pour sa collection permanente.

Les autres lauréats sont les artistes ontariens Stephen Andrew (arts visuels), Ali Kazimi (réalisation et arts médiatiques), Lee-Ann Martin (contribution exceptionnelle), Andrew James Paterson (arts médiatiques) et Jeff Thomas (photographie). La dernière récipiendaire est Marlene Creates, une artiste en arts visuels de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les prix seront remis par la gouverneure générale Julie Payette lors d'une cérémonie à Rideau Hall le 28 mars.

Sur internet

www.cozic.ca

https://www.susanedgerleyglass.com/

https://pggavam.conseildesarts.ca/