Ryan Murphy prépare 2020

«Je vais créer et financer, avec des commanditaires, une organisation multimillionnaire qui cible les candidats anti-LGBTQ qui se présentent aux élections, a-t-il dit. Les candidats au Sénat et au Congrès qui pensent pouvoir obtenir des votes en nous discriminant et en nous blessant, eh bien, ils verront que nous pouvons obtenir des votes nous aussi.»

C'est l'espoir suscité par les récentes élections de mi-mandat qui a convaincu le producteur et réalisateur de s'impliquer en politique, car «une vingtaine de politiciens anti-LGBTQ de droite et leurs idées horribles ont été battus».

Ryan Murphy et toute la distribution de la série Pose recevaient un prix de The Trevor Project pour souligner le travail de représentation de la communauté LGBTQ à la télévision, et l'organisation que compte créer Murphy se nommera Pose Gives Back. - Chantal Guy