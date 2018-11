Déjà nostalgique des années 2000?

Les années 2000 marquent aussi le début des premières téléréalités et l'avènement des séries télé de qualité cinématographique, comme Six Feet Under et The Sopranos.

Pourquoi des gens sont-ils déjà nostalgiques des années 2000? Car c'est une décennie où il s'est passé beaucoup de choses!

«Les réseaux sociaux, le téléphone intelligent, ce sont des innovations qui ont changé nos vies très rapidement», souligne Damien Hallegatte, professeur de marketing à l'UQAM.

Apple a lancé l'iPod en octobre 2001, et le premier iPhone en janvier 2007. Facebook a fait son apparition en 2004, puis Twitter a suivi en 2006.

La vie avant? On a l'impression que c'était «la préhistoire», souligne Damien Hallegatte. «Or, cela ne fait même pas 18 ans.» Dans les années 90, les experts en marketing considéraient pourtant qu'il fallait attendre une période de 20 ans avant qu'un phénomène puisse être source de nostalgie.

La définition

La nostalgie? «C'est principalement un sentiment. Un désir de retourner dans un temps ou dans un lieu qui n'est plus», répond Katharina Niemeyer, professeure en communication de l'UQAM, qui revient de Stockholm où elle a participé à un colloque sur les pratiques communicationnelles nostalgiques.

«La nostalgie peut aussi être orientée dans le futur. Quand on anticipe des souvenirs à venir.»

Lors d'un voyage, par exemple.

Il y a aussi une esthétique nostalgique, poursuit Katharina Niemeyer, notamment avec les filtres Instagram. Et une nostalgie «programmée» par les industries culturelles avec une pluie de reprises (Tomb Raider, Robin Hood), de relances (Charmed, Les pays d'en haut) et de rediffusions de séries comme Friends.

La marchandisation de la nostalgie

Paradoxe, «la technologie favorise la transmission de la nostalgie», souligne Katharina Niemeyer. Et des entreprises en profitent.

Nous assistons en effet à une «marchandisation de la nostalgie» quand une société comme Nokia ressort son téléphone mobile 3310 - mis en marché en 2000 - en le qualifiant de vintage. Même les Tamagotchi font un retour dans les magasins cet automne, note Katharina Niemeyer.