Un hymne à l’espoir de Gilles Vigneault et de l’OM

L’Orchestre Métropolitain et l’auteur-compositeur-interprète et poète Gilles Vigneault offrent aux Québécois un hymne unique durant cette difficile période collective. Gilles Vigneault a composé un poème pour l’occasion, tandis que l’OM et son chef, Yannick Nézet-Séguin, ont interprété à distance une version orchestrale de la chanson Les gens de mon pays.