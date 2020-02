2Frères : connaître son chemin ★★★½

Le duo 2Frères incarne l’authenticité. « Nous autres », répétaient-ils sur la chanson qui a lancé leur succès. Or, Sonny et Érik Caouette ne sont pas seuls. Derrière eux, il y a plusieurs autres frères (dont Steve Marin) et une sœur (Amélie Larocque) qui écrivent les musiques et paroles de leurs chansons rassembleuses. Tous savent exactement dans quelle direction artistique aller, si bien que 2Frères a une identité musicale et une image qui ne font qu’un. Celle de bons gars qui rendent hommage aux vies ordinaires et aux joies du quotidien.