Lire la musique... pour le meilleur et pour le pire

Souvenir d’une émission spéciale de la rentrée à Radio-Canada, il y a plusieurs années. On termine le show avec un blues composé pour l’occasion. À l’excellent band de service, s’ajoutent tous ceux qui peuvent contribuer. Je me souviens de Serge Chapleau à l’harmonica, entre autres. Je suis au piano et Normand Brathwaite me regarde lire la feuille de musique qui résume la chanson. « Tu lis du blues ! »