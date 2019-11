Les rendez-vous du mélomane.

Alain Brunet

La Presse

Baroque : concerts d’orgue à l’Oratoire, début du Festival Bach

Premier Prix du Concours international de Bordeaux, titulaire de la cathédrale de Monaco, l’organiste français Olivier Vernet s’amène au temple du mont Royal dans le cadre du Festival Bach qui s’amorce et il y interprétera des œuvres de J.-S. Bach, N. Bruhns, D. Buxtehude et G. Böhm. Le programme sera étoffé par les interventions du musicologue français Gilles Cantagrel, le tout assorti de projections sur grand écran pendant les exécutions. Le dimanche suivant, un autre concert d’orgue est prévu au Festival Bach : gagnant du Grand Prix d’interprétation au 24e Concours international d’orgue de Chartres, l’Américain Dexter Kennedy est considéré parmi les meilleurs de la scène internationale.

À l’oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, les 10 et 17 novembre, 15 h 30.

Consultez le site du concert d’Olivier Vernet : http://www.festivalbachmontreal.com/evenements/event:137/Concert-dorgue--lOratoire

Consultez le site du concert de Dexter Kennedy : http://www.festivalbachmontreal.com/evenements/event:134/Concert-dorgue--lOratoire

Bach incognito… pour les petits

PHOTO BRENT CALIS, FOURNIE PAR LE FESTIVAL BACH Nicolas Ellis

Sous la direction du jeune maestro Nicolas Ellis et des musiciens de l’Orchestre de l’Agora, le Festival Bach propose un dialogue entre le conte et la musique baroque, plus précisément des œuvres de Jean-Sébastien Bach (Suite n° 2 pour orchestre, en si mineur, BWV 1067, et Concerto pour deux violons, cordes et basse continue, en ré mineur, BWV 1043) et d’Antonio Vivaldi (Concerto pour piccolo, cordes et basse continue, en do majeur, RV 443). Les interprètes mis en relief seront Noémie Caron-Marcotte, flûte et piccolo, Chloé Chabanole et Julien Patrice, violons, Nicolas Ellis, clavecin et direction.

À l’église St. Andrew et St. Paul, le 16 novembre, 14 h.

Consultez le site du concert de Nicolas Ellis : http://www.festivalbachmontreal.com/evenements?language=fr_FR&event_id=135

Nuit des Chœurs au Festival Bach

La Nuit des Chœurs est un programme signature du Festival Bach. Les meilleurs chœurs amateurs de Montréal rassemblent leurs publics respectifs et celui du festival, le tout agrémenté de vin chaud (glühwein), biscuits et autres douceurs germaniques. Accompagnés par l’organiste Jonathan Oldengarm, les ensembles au programme seront les suivants : Les Muses Chorale, l’Ensemble vocal Sainte-Anne, Les Chanteurs d’Orphée, le Chœur classique de Montréal, Les Petits Chanteurs de Laval, l’Ensemble vocal À ContreVoix, l’Ensemble Liszt, Seraphim, le Chœur du Plateau, le Grand Chœur de Montréal, le Chœur de Chambre du Québec, l’Ensemble Kô, Anima Musica. L’ex-Radio-Canadien Mario Paquet animera le programme.

À l’église St. Andrew et St. Paul, le samedi 16 novembre, de 16 h à 22 h 30.

Consultez le site de l’événement La Nuit des Chœurs : http://www.festivalbachmontreal.com/evenements?language=fr_FR&event_id=136

Consultez la programmation du Festival Bach

Contemporain : Oktoécho, jeu de gorge inuit, déserts de sable et de neige

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Katia Makdissi-Warren

Assorti de projections multimédias créées par Emmanuel Béhier-Migeon, Saimaniq est le prolongement sur scène d’un enregistrement primé cette année aux prix Opus, catégorie Album de l’année/musique du monde. Autour du katajjaq, jeu de gorge inuit, cette œuvre mise de l’avant par l’ensemble Oktoécho (Katia Makdissi-Warren et l’Inuite Lydia Etok) s’inspire des grands espaces désertiques, ensablés ou enneigés, du sentiment de liberté et de paix qu’ils suscitent. Polyrythmes des déserts émiratis, flûtes japonaises et scandinaves et musique électronique s’amalgament au jeu de gorge inuit pour ainsi lui donner un autre éclairage.

Aux maisons de la culture Rosemont, le 14 novembre, puis Frontenac, le 20 novembre, 19 h 30.

Consultez le site de l’ensemble Oktoécho : https://www.oktoecho.com/a-venir

À l’Ouest et à l’Est

IMAGE FOURNIE PAR GENEVIÈVE BIGUÉ, FOURNIE PAR LA SMQC Le matin des magiciens

S’inscrivant dans la Série hommage de la Société de musique contemporaine du Québec (SMQC) autour de la compositrice Katia Makdissi-Warren, le programme présenté dans le contexte du Festival du monde arabe (FMA) est une autre occasion de vivre la rencontre entre la musique contemporaine occidentale et les grandes traditions musicales du Levant, cela incluant l’instrumentation. Dans le même esprit, les mélomanes auront aussi droit à une autre ouverture montréalaise bien connue, celle du compositeur José Evangelista au gamelan de Bali. L’Ensemble de la SMCQ, les musiciens de l’ensemble torontois Evergreen Club Contemporary Gamelan et l’ensemble Oktoécho partageront ainsi la scène. Ce programme comprendra aussi des œuvres de Walter Boudreau (Le matin des magiciens) et de Gilles Tremblay (L’arbre de Borobudur).

À la Cinquième Salle de la Place des Arts, le 10 novembre, 15 h.

Consultez le site de l’événement : http://www.smcq.qc.ca/

Jazz contemporain : les Sagas sonores de la Suédoise Maggi Olin à l’ONJM

PHOTO FOURNIE PAR L’ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL Maggi Olin

Dirigé par Christine Jensen, l’Orchestre national de jazz de Montréal reçoit la pianiste et compositrice suédoise Maggi Olin à L’Astral. On sait qu’elle participe au quintette Nordic Connect avec les sœurs Ingrid et Christine Jensen, on se souvient aussi des Transatlantic Conversations menées par les deux jazzwomen il y a trois ans au Lion d’Or, dans le cadre de l’Off Jazz. Voilà que l’échange reprend via l’ONJM, comme ce fut le cas l’an dernier en Europe avec le Stockholm Jazz Orchestra.

À l’Astral, le 9 novembre, 20 h.

Consultez la page de l’événement : https://onj-montreal.squarespace.com/concerts

Moderne, postromantique : l’alto en vedette à l’OSM

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Antoine Tamestit

Le Français Antoine Tamestit est le soliste du Concerto pour alto du compositeur britannique William Walton, l’un des rares imaginés pour cet instrument et orchestre. L’exécution sera dirigée par le chef anglais Edward Gardner. Également au programme, la Sinfonia da requiem, op. 20 de Benjamin Britten, et les Danses symphoniques de Sergueï Rachmaninov.

À la Maison symphonique, les 9 novembre, 20 h et 10 novembre, 14 h 30.

Consultez le site de l’événement : https://www.osm.ca/fr/concerts/edward-gardner-et-les-danses-symphoniques-de-rachmaninov/

Moderne, postromantique, contemporain : à Montréal, de Toronto, pour diriger une œuvre de l’URSS

PHOTO DARIO ACOSTA, FOURNIE PAR LE TORONTO SYMPHONY Sir Andrew Davis

À la barre du Toronto Symphony, Sir Andrew Davis dirige à Montréal la Symphonie n° 10 de Chostakovitch, composée en Union soviétique peu après la mort de Staline. Naissance au Japon, enfance à Montréal, adolescence à New York, carrière internationale… la trajectoire de la violoniste Karen Gomyo lui confère une réputation plus qu’enviable, ce qui justifie son rôle de soliste pour l’exigeant Concerto pour violon n° 1 de Prokofiev. On pourra aussi goûter Unsheltered, pour orchestre, commande du TSO à la compositrice canadienne Emilie LeBel.

À la Maison symphonique, le 12 novembre, 20 h.

Consultez le site de l’événement : https://www.osm.ca/fr/concerts/le-tso-vous-propose-la-10e-de-chostakovitch/

Romantique : l’OM souligne les 50 ans de l’UQAM

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Yannick Nézet-Séguin

Pour le cinquantenaire de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’Orchestre Métropolitain convie le grand public et la communauté universitaire à l’exécution de la Symphonie no 4 « Romantique » de Bruckner, une des grandes spécialités de l’OM, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin.

À la Maison symphonique, le 16 novembre, 19 h 30.

Consultez le site de l’événement : https://orchestremetropolitain.com/fr/concert/50-ans-uqam/

Classique : un virtuose à Vienne

IMAGE FOURNIE PAR MEMO MEMO Histoires de musique

En collaboration avec Arte Musica, MEMO Histoires de musique présente un concert documentaire « poétique et intime » sur la vie et l’œuvre de Ludwig van Beethoven. Les interprétations seront accompagnées d’extraits de correspondances et d’images d’archives. Entre autres extraits d’œuvres, on jouera ceux du Quatuor de Beethoven pour piano et cordes no 3 en do majeur, de sa Sonate pour piano, op. 13, de sa Sonate pour violoncelle et piano no 1, op. 5, de sa Sonate pour violon et piano no 5, op. 24, de son Adagio pour mandoline, de sa Sonate pour piano, op. 111, de son Quatuor à cordes, op. 74, de son Quatuor à cordes, op. 135, de sa Symphonie no 6 en fa majeur, op. 68, « Pastorale ».

À la salle Bourgie, le 9 novembre, 20 h, et le 10 novembre, 14 h 30.

Consultez le site de l’événement : https://www.lesproductionsmemo.com/concerts

Baroque, classique : Pepe Romero, maître guitariste

PHOTO ANTÓN GOIRI, FOURNIE PAR LA SOCIÉTÉ DE GUITARE DE MONTRÉAL Pepe Romero

Le récital du virtuose Pepe Romero sera présenté en collaboration avec la Société de guitare de Montréal. Originaire de Malaga, le septuagénaire est un maître de la guitare classique, mais aussi un féru de flamenco, vu sa culture espagnole. Il interprétera des œuvres de J.-S. Bach, Enrique Granados, Joaquim Malats, Johann Kaspar Mertz, Francisco Tárrega, Federico Moreno Torroba, Joaquín Turina.

À la salle Bourgie, le 12 novembre, 19 h 30.

Consultez le site de l’événement : https://www.mbam.qc.ca/achats-en-ligne/concerts/pepe-romero-guitare/8644/

Classique, romantique : trois trios

La saison 50e anniversaire de l'ensemble Música Camerata Montréal suggère le programme Trois trios : Beethoven, Chausson et Schumann. La pianiste Berta Rosenohl, le violoniste Luis Grinhauz et le violoncelliste Joshua Morris seront les interprètes de ces trios : Variations sur Ich bin der Schneider Kakadu op 121a, de Beethoven, Trio en sol mineur op 3, de Chausson, Troisième Trio en sol mineur op 110, de Schumann.

À la Chapelle historique du Bon-Pasteur,le samedi 16 novembre, 18 h.

Consultez le site de l’événement : https://cameratamontreal.com/

Classique, romantique, moderne : à la découverte du Vision String Quartet

PHOTO FOURNIE PAR LE VISION STRING QUARTET Le Vision String Quartet

Le jeune ensemble allemand Vision String Quartet est constitué de Jakob Encke, violon, Daniel Stoll, violon, Sander Stuart, alto, Leonard Disselhorst, violoncelle. Au programme de cet ensemble en pleine ascension sur la scène mondiale, le Quatuor en sol majeur, op. 77 no 1, de Haydn, le Quatuor no 3 en la majeur, op. 41 no 3, de Schumann, et le Quatuor no 4 de la compositrice polonaise et violoniste Grażyna Bacewicz.



À la Salle Bourgie, mercredi 13 novembre, 19h30.

Consultez le site de l’événement : https://www.mbam.qc.ca/achats-en-ligne/concerts/vision-string-quartet/8645/

Jazz : hommage québécois à Bill Evans

PHOTO R. M. TREMBLAY, FOURNIE PAR L’ARTISTE Les musiciens de l’hommage à Bill Evans

Contrebassiste émérite, Michel Donato a jadis accompagné le grand jazzman Bill Evans, voilà l’occasion d’évoquer cette prestigieuse collaboration. Le pianiste François Bourassa sera le joueur-clé de cet hommage, assisté du batteur Pierre Tanguay, et du saxophoniste Frank Lozano.



À la Salle Bourgie, le 14 novembre, 18 h.

Consultez le site de l’événement : https://www.mbam.qc.ca/achats-en-ligne/concerts/hommage-a-bill-evans-francois-bourassa-quartet/8646/

Baroque : les Indes Galantes de Rameau

L'Atelier d'opéra et l'Atelier de musique baroque de l'Université de Montréal proposent deux entrées des Indes galantes, opéra-ballet Jean-Philippe Rameau : Les Incas du Pérou (2e entrée) et Les Sauvages (4e entrée). La direction est assurée par Luc Beauséjour et Robin Wheeler. Avant la représentation, une causerie est prévue à la salle Claude-Champagne, avec Marie-Nathalie Lacoursière, qui signe la mise en scène de cette production, et l'historien de l'art Philippe Gervais.

À la salle Claude-Champagne, les 15 et 16 novembre, 19 h 30. Causerie à 18 h 45.

Consultez le site de l’événement : https://calendrier.umontreal.ca/detail/877266-lratelier-dropera-de-lruniversite-de-montreal-les-indes-galantes