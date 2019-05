I Musici célèbre son 35e anniversaire

L'Orchestre de chambre I Musici célèbre ses 35 ans d'existence par un concert à la Maison symphonique où sont conviés trois grands interprètes d'ici : le pianiste Charles Richard-Hamelin, la soprano Marianne Fiset et le violoncelliste Stéphane Tétreault.

L'orchestre, fondé par Yuli Turovsky et dirigé depuis huit ans par Jean-Marie Zeitouni, y interprétera des oeuvres de Mozart, Beethoven, Mendelssohn et Chopin, mais aussi une création pour violoncelle et orchestre à cordes du compositeur québécois Denis Gougeon, fidèle allié d'I Musici.

À la Maison symphonique le 26 mai, 14 h.

Consultez le site d'I Musici : https://imusici.com