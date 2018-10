Mélomanie: le Quatuor Calder, Pentaèdre et Couperin

Baroque: Les Journées Couperin

Pour le 350e anniversaire de naissance du compositeur baroque François Couperin (1668-1733), Arte Musica propose une immersion totale: six concerts, deux conférences et un entretien tenus du 18 au 24 octobre. Tout au long de cette ambitieuse commémoration, la pianiste française Anne Queffélec interprétera Le tombeau de Couperin de Maurice Ravel, mais aussi Rameau, Daquin, Handel, Scarlatti... et Couperin. À la direction de l'ensemble vocal et instrumental Les Talens Lyriques, le claveciniste et maestro Christophe Rousset partage l'univers de François Couperin «entre ombre et lumière». Le claveciniste français donnera une seconde représentation avec le danseur et chorégraphe Alban Richard. Des oeuvres pour orgue de Couperin seront jouées par Jean-Willy Kunz. Sous la direction d'Edward Higginbottom, le Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM) exécutera Cinq motets de Couperin et Missa Assumpta est Maria de Charpentier.

À la salle Bourgie, du 18 au 24 octobre.

Romantique: Christoph Eschenbach dirige Tchaïkovski

Au pupitre de l'OSM, le maestro allemand Christoph Eschenbach dirigera l'interprétation de deux oeuvres sublimes de Piotr Ilitch Tchaïkovski: le Concerto pour violon en ré majeur, op. 35 avec le soliste lituanien Julian Rachlin, ainsi que la Symphonie no 5 en mi mineur, op. 64. À ces incontournables, on ajoutera l'exécution de La source d'un regard, pièce contemporaine du compositeur français Marc-André Dalbavie. Âgé de 78 ans, Christoph Eschenbach a un CV on ne peut mieux garni: il a été directeur musical et artistique de l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich, de l'Orchestre symphonique de Houston, de l'Orchestre symphonique de la NDR à Hambourg, de l'Orchestre de Philadelphie et de l'Orchestre de Paris. Depuis 2010, il est à la barre du National Symphony Orchestra d'Ashongton et du Kennedy Center.

À la Maison symphonique, jeudi 18 octobre, 10 h 30 et 20 h, samedi 20 octobre, 20 h.