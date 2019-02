Safia Nolin à Paris: «Une ville que je ne pourrai jamais conquérir»

Le contraste est saisissant avec Jouy-le-Moutier, banlieue cossue sur les rives de l'Oise, avec ses jolies maisons et beaux secteurs boisés, où la Québécoise ouvre en soirée le spectacle de Pomme. À seulement quelques dizaines de kilomètres de Paris, mais à plus d'une heure quinze de route, à l'heure de pointe, un vendredi après-midi. Le temps d'emprunter 37 ronds-points, parler de tout et de rien, des documentaires de Netflix qui l'obsèdent (notamment sur les attentats du 11-Septembre) et de la vie d'auteure-compositrice-interprète, qui a changé depuis ses débuts dans le métier, en 2015.

Safia Nolin est apparue, unique et émouvante, dans le paysage musical québécois grâce à l'album Limoilou, écoulé à près de 30 000 exemplaires. Depuis, les plateformes d'écoute en ligne sont devenues de plus en plus populaires, les ventes d'albums ont fondu comme un igloo au mois d'août, et Dans le noir, magnifique collection de chansons mélancoliques parue en octobre, n'a pas connu le décollage espéré.

«Ça devient de plus en plus difficile. Les gens n'achètent plus de disques. Ils pensent qu'on se rattrape avec les spectacles, mais ce n'est pas vrai: ça coûte cher à produire, un spectacle!»

Les plateformes comme Spotify rapportent des grenailles à la grande majorité des artistes québécois, et sans les droits d'auteur découlant de la diffusion radio, rares sont ceux qui parviendraient à vivre de leur art.

La discussion glisse naturellement vers Mario Pelchat et sa sortie contre Klô Pelgag et Hubert Lenoir après le plus récent Gala de l'ADISQ. «On ne fait pas d'argent. On ne vend pas de disques. Et on nous reproche en plus de gagner des prix!», lance la lauréate du Félix de la Révélation de l'année en 2016.

Mario Pelchat dirait sans doute de Safia Nolin qu'elle est du «champ gauche», et il n'aurait pas tort, mais elle est tout sauf une snob. Elle aime autant Ariana Grande que Sufjan Stevens, a grandi en écoutant Britney Spears et Lady Gaga, et lorsqu'on lui demande, dans un questionnaire pour le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise, quel disque elle a honte d'aimer, elle répond : aucun.

Elle est lucide. Elle sait qu'elle ne doit pas se comparer à des chanteuses pop qui font une musique plus légère, comme la Belge Angèle, qui a transformé son million d'abonnés sur Instagram en autant d'agents de promotion de ses chansons. «Ma musique n'est pas véhiculée par mes abonnés de la même manière, constate-t-elle. Ma musique est fucking lourde! C'est pour ça que ça marche moins et c'est correct que ça marche moins. Le véhicule pour la musique lourde n'existe plus.»