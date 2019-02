Alexandre Désilets: cap sur la pop, sérieux inclus

Se détacher de ses productions passées pour bifurquer vers de la pop dansante, intelligente et ensoleillée: tel est le projet d'Alexandre Désilets qui, saisi de l'envie de se faire plaisir et de pousser ses explorations, ne s'est «jamais senti aussi libre». Il fait ainsi naviguer sa voix finement ciselée sur six titres où textures électros, arrangements funky et basses groovy se superposent. Pour l'accompagner vers son nouveau cap, le chanteur a entre autres invité dans sa barque le guitariste de Belle et Bum Jean-François Beaudet et l'auteur-compositeur Jeff Moran, qui l'ont épaulé pour bâtir, à partir de lignes de basse (et de base) cadencées, des couches d'électro-pop rythmées. Le tout davantage dans l'élan que dans le calcul. «On ne voulait pas être trop cérébral, mais plutôt travailler dans le mouvement», explique le chanteur.

Aurait-il ainsi vendu ses cordes vocales au diable de la pop mielleuse? L'écoute du premier titre de l'EP, Méditerranée, enraye cette hypothèse.

«Ta mère et la mer / La Méditerranée, le monde est dans l'eau / Et puis tes os d'enfant sont trempés jusqu'à la moelle / Sur un bateau qui coule, qui coule», l'entend-on chanter sur fond de guitares claquantes.

«Oui, c'est de la pop, c'est dansant, mais il y a un propos sérieux. Ça donne le ton pour le reste du disque, même si certaines sont un peu plus légères.»

Inviter à danser sur les malheurs maritimes des migrants, cela ne crée-t-il pas un malaise? «Peut-être. C'est des questions qu'on s'est beaucoup posées», confesse le musicien, qui a préféré miser sur l'aigre-doux plutôt que sur la surdose de glucose. «Une chanson pop sucrée avec des propos encore plus sucrés, ça lève le coeur.»