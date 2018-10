David Guetta: libre de faire danser

Depuis 30 ans, David Guetta fait danser la planète. Pionnier de la musique électronique française, il a lancé le 14 septembre dernier 7, son plus récent album sur lequel il collabore notamment avec Justin Bieber, Nicki Minaj et Sia. Entrevue avec le DJ aux 2 milliards d'écoutes sur Spotify et aux 10 millions d'albums vendus.

En 2014, vous avez confié dans les médias être en crise identitaire musicale. Où en êtes-vous quatre ans plus tard ?

Il y a eu un moment où on a saturé dans l'EDM (Electronic Dance Music). Tout le monde faisait la même chose. Ça devenait pénible, et j'avais même fait un morceau intitulé The Death of EDM. Les paroles disaient en gros : on n'en peut plus, on a besoin d'un son nouveau. Les gens vont toujours vouloir danser, la dance music ne va jamais s'arrêter. C'est une particularité de l'être humain par rapport aux autres animaux. Ça permet d'évacuer le stress et c'est un moment de bonheur. Mais il faut réinventer de nouveaux sons et de nouveaux styles.

Votre nouvel album est-il justement une réponse à cette problématique ? Vous pensez réinventer quelque chose ?

Je suis sorti de cette espèce de boîte dans laquelle je me sentais enfermé et où je me disais : « Tu es un DJ, alors il faut absolument que ça fasse danser. En même temps, j'aime les chansons. Du coup, j'ai décidé de travailler de manière complètement libre et de faire de la musique comme j'avais envie de le faire. C'est pour ça que je me suis autant éclaté à faire ce double album avec, d'un côté, un disque plus pop sous toutes ses différentes formes, aussi bien de la musique latine que du hip-hop ou de la dance. Et, de l'autre côté, un disque complètement destiné à danser dans les clubs et qui ne cherche pas à être un succès commercial. Cet équilibre-là m'a permis d'être à nouveau motivé, excité d'aller en studio et aussi excité de jouer mes titres quand je suis sur scène.

Après 30 ans de carrière, vous avez trouvé un second souffle en créant votre alter ego Jack Back. Pourquoi ne pas signer les titres plus électros du second album sous votre nom ?

Je me suis énormément posé cette question. C'est par respect pour mes fans. Quand vous allez voir les Rolling Stones, ils en ont peut-être marre de jouer Satisfaction. En même temps, le public veut l'entendre. C'est un peu la même chose pour moi. Mon public s'attend à un certain style d'émotion et je ne veux pas le tromper. Quand je fais de la musique juste pour faire danser, je préfère le faire sous un autre nom. Si je fais une soirée en tant que Jack Back, les gens ne seront pas déçus de ne pas entendre I Gotta Feeling. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense le faire. C'est très excitant ! On a tous envie d'être quelqu'un d'autre parfois.

De quel personnage êtes-vous le plus proche ?

J'ai toujours eu les deux en moi. Je viens de la scène house. J'adore apprendre et en tant que producteur, le challenge n'était pas de faire de la house music toute ma vie. Je voulais voir si j'étais capable de faire d'autre musique, de vraies chansons, qui restent dans le temps sans être uniquement un phénomène de mode dans les clubs. Je suis vraiment content d'avoir inscrit mon nom dans le livre de la musique. C'est très important pour moi.

Le côté underground de la musique électronique vous manque-t-il ?

Oui, c'est certain. Pendant l'été, je suis allé jouer dans une soirée comme ça sans être annoncé avec Solardo et CamelPhat, et c'était très amusant pour moi de voir les gens se demander si c'était bien moi.