Corneille: pour l'amour ***

La sortie de Parce qu'on aime au lendemain de la Saint-Valentin n'est pas fortuite. L'album, dont le titre et l'ambiance R&B minimaliste évoquent le premier album de Corneille, Parce qu'on vient de loin (2002), est avant tout affaire d'amour.

Le gentleman de la pop franco, qui signe ses premières compositions depuis Entre Nord et Sud (2013), a créé les pièces avec sa femme, l'actrice et chanteuse Sofia de Medeiro.

Cette fois, exit les collaborations et les emprunts: le couple s'est refermé pour ensuite nous dévoiler son intimité, ses réflexions, ses exultations.

Dans le lot, quelques «vers d'oreille» et succès radio effectifs (cynique Tout le monde) ou en puissance, comme l'efficace Regarde-nous, qui contient de surcroît les meilleurs vers du disque.

Or un lot de banalités à la fois dans les thèmes - «Nous n'avons que maintenant, la main dans la main, jusqu'au bout de nos peines» (Le bonheur) - et les rythmes (Un autre moi) vient gâcher la lune de miel. Sans compter cette manie d'angliciser moult refrains pour charmer les radios FM. On est séduit parfois, mais ce n'est pas l'amour fou...

* * *

Pop - R&B. Parce qu'on aime. Corneille. Musicor.