Raphaël Dénommé: à fond de train ***

Le chanteur originaire de Varennes, qui fait du «castor-blues-québécois» - ce sont ses mots -, aime tellement la Louisiane qu'il a fait sienne la musique qui en émane.

Il présente ainsi 11 nouvelles chansons qu'on croirait directement sorties dubayou, mais avec des textes «full queb» qui parlent de soirées qui dégénèrent et de petits matins douloureux, de désir et de peine d'amour, de bière et de joints.

C'est une drôle de mixture qui laisse songeur, mais qui fonctionne tout de même parce que l'auteur-compositeur-interprète roule à fond de train tout le long, la voix poussée au maximum, l'intensité tout autant.

Il nous entraîne dans son party du Sud sur fond de guitares, de pedal steel et d'orgue, de la première chanson, Promenade d'automne, un zydeco bien senti, jusqu'à un dernier blues (Balade de love), une des deux chansons en anglais de l'album.

Entre les deux, il y a beaucoup d'irrévérence, du «lousse» en masse (Maria et Downtown, qui ne sont faites que de quelques phrases et de beaucoup de solos), des aventures trépidantes (Little Angel, Vampire de l'Est, Fly bine), du glandage (Dépanneur du coin) et un charmant et plutôt rigolo duo ami/amour avec Caroline Savoie (Du bon temps).

Difficile de dire si Raphaël Dénommé passera l'épreuve du temps, mais on ne peut douter un instant de sa sincérité. C'est déjà beaucoup.

* * *

BLUES-ROCK. Bayou Saint-Laurent. Raphaël Dénommé. R-Musik.